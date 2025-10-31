Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (31 अक्टूबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 31 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 (07:02 IST)

मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 31 October 2025 : करियर: आज आपकी ऊर्जा चरम पर रहेगी, जिससे कार्यस्थल पर लंबित कार्य तेजी से पूरे होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिलने के योग हैं।

लव: प्रेम संबंधों में रोमांच और उत्साह बना रहेगा। पार्टनर के साथ भविष्य की किसी योजना पर विचार-विमर्श हो सकता है।

धन: आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि, किसी जोखिम भरे निवेश में जल्दबाजी करने से बचें।

वृषभ (Taurus) करियर: आज का दिन वित्तीय सौदों और समझौतों के लिए उत्तम है। अपनी कल्पनाशीलता और स्थिरता का उपयोग कर जटिल समस्याओं का समाधान करेंगे।

लव: रिश्ते में भावनात्मक स्थिरता और शांति बनी रहेगी। पार्टनर से उपहार मिल सकता है या आप उनके लिए कुछ खास खरीदेंगे।

धन: अचानक धन लाभ की प्रबल संभावना है। जमीन-जायदाद से जुड़े निवेश के लिए दिन बेहतर है। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर गले और आंखों की छोटी-मोटी समस्याओं को नजरअंदाज़ न करें।

उपाय: आज दही या सफेद मिठाई का सेवन करें। मिथुन (Gemini) करियर: आज आपके संचार और नेटवर्किंग कौशल में वृद्धि होगी। मीडिया, मार्केटिंग और शिक्षा से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलने के योग हैं।

लव: पार्टनर के साथ गहन बातचीत हो सकती है, जिससे रिश्ते में स्पष्टता आएगी। धन: आय अच्छी रहेगी, लेकिन निवेश के लिए सतर्क रहें। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण आवश्यक है।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। योग और प्राणायाम से लाभ होगा। उपाय: गणेश जी को मोदक या लड्डू अर्पित करें।

कर्क (Cancer) करियर: कार्यस्थल पर भावनात्मक सहयोग मिलेगा। घर या परिवार से जुड़े व्यापार में लाभ होगा। अधिकारी आपके काम को पहचान देंगे।

लव: पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी होंगी, जिससे पार्टनर खुश रहेंगे। घर से जुड़े किसी बड़े फैसले पर सहमति बनेगी।

धन: धन संपत्ति में वृद्धि के योग हैं। वाहन या घर के रखरखाव पर खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दें। मानसिक शांति बनाए रखने पर ध्यान दें।

उपाय: आज दूध में पानी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। सिंह (Leo) करियर: आपके आत्मविश्वास और साहस से आज बिगड़े काम बनेंगे। उच्च पद के लोगों से संबंध बनेंगे जो भविष्य में लाभदायक होंगे।

लव: प्रेम संबंधों में गर्मजोशी बनी रहेगी। पार्टनर से मिला सम्मान और स्नेह आपको प्रेरित करेगा।

धन: आज भाग्य धन के मामलों में आपका साथ देगा। निवेश और लेन-देन के लिए दिन शुभ है। स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा, लेकिन अहंकार से मानसिक तनाव हो सकता है।

उपाय: सूर्य देव को तांबे के बर्तन से जल अर्पित करें। कन्या (Virgo) करियर: आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता आज चमत्कार करेगी। अधूरे काम पूरे होंगे। सहकर्मी आपकी बारीक काम करने की क्षमता की सराहना करेंगे।

लव: प्रेमीजन रिश्ते में व्यावहारिक रहें। पार्टनर की छोटी-मोटी गलतियों को नजरअंदाज करना बेहतर होगा।

धन: कर्ज चुकाने और बचत करने पर ध्यान दें। आर्थिक योजनाएं सफल होंगी। स्वास्थ्य: पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र पर ध्यान दें। तनाव से बचने के लिए खुली हवा में टहलें।

तुला (Libra) करियर: व्यावसायिक साझेदारी में बड़ा लाभ मिल सकता है। सामंजस्य और संतुलन बनाने की आपकी कला कार्यस्थल पर सफलता दिलाएगी।

लव: आज आपकी लव लाइफ बेहतरीन रहेगी। पार्टनर के साथ मनोरंजन और रोमांस का माहौल रहेगा। धन: खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आय भी स्थिर बनी रहेगी। फैशन और विलासिता की चीज़ों पर खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन शरीर को हाइड्रेटेड रखें। उपाय: गरीब कन्याओं को मिठाई बांटें।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: गुप्त योजनाओं पर काम करना लाभदायक रहेगा। विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे। रिसर्च और तकनीकी कामों में सफलता मिलेगी।

लव: रिश्ते में गहराई और जुनून महसूस होगा। अविश्वास की भावना को रिश्ते पर हावी न होने दें। धन: अज्ञात स्रोतों से धन लाभ हो सकता है। बीमा या विरासत से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी।

स्वास्थ्य: क्रोध को नियंत्रित करें। योग और मेडिटेशन से मानसिक शांति मिलेगी। उपाय: हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं।

धनु (Sagittarius) करियर: आज भाग्य पूरी तरह से आपके पक्ष में है। नई यात्रा या विदेश से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं।

लव: पार्टनर के साथ दूर की यात्रा का प्लान बन सकता है। रिश्ते में आशावाद और खुशी बनी रहेगी। धन: आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। भविष्य के लिए निवेश करने का यह उत्तम समय है।

स्वास्थ्य: आप ऊर्जावान और आशावादी महसूस करेंगे। उपाय: पीले रंग के वस्त्र पहनें और केसर का तिलक लगाएं।

मकर (Capricorn) करियर: आज आपकी मेहनत और अनुशासन सफलता दिलाएगा। उच्चाधिकारी आपके जिम्मेदार व्यवहार से खुश होंगे। काम का दबाव अधिक रहेगा।

लव: रिश्ते में गंभीरता और स्थायित्व रहेगा। पार्टनर के साथ मिलकर भविष्य की सुरक्षा पर विचार कर सकते हैं।

धन: बचत करने पर ध्यान दें। पुरानी संपत्ति से लाभ मिल सकता है। शेयर बाजार में सोच-समझकर निवेश करें।

स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द या मांसपेशियों में अकड़न की शिकायत हो सकती है। आराम आवश्यक है। उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।

कुंभ (Aquarius) करियर: नई परियोजनाओं में नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। टीमवर्क से जुड़े कामों में बड़ी सफलता मिलेगी। सामाजिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी।

लव: प्रेम संबंध में परिवारजन मदद कर सकते हैं। पार्टनर के साथ स्वतंत्र विचारों से बात करें।

धन: आय स्थिर रहेगी, लेकिन अचानक खर्च आ सकता है। ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी बरतें। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए सामाजिक रहें और मनोरंजन पर ध्यान दें।

उपाय: गरीबों को तिल या तेल दान करें। मीन (Pisces) करियर: आज कला, लेखन और सरकारी मामलों में सफलता मिल सकती है। अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें। सहकर्मी आपका सहयोग करेंगे।

लव: सिंगल लोगों को कोई खास मिल सकता है। पार्टनर के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा।

धन: शाम को आय में वृद्धि हो सकती है। दूर के संपर्क या विदेश से धन लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य: आध्यात्मिक गतिविधियों से मानसिक शांति मिलेगी। पानी से जुड़ी समस्याओं से सावधान रहें।