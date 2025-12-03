Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 दिसंबर, 2025)
मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 03 December 2025: करियर : नौकरी कर रहे जातकों को आज कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलने के अच्छे अवसर मिलेंगे।
लव : प्रेम संबंधों में समझदारी बढ़ेगी, साथी के साथ सामंजस्य रहेगा।
धन : कारोबार में आपकी मेहनत रंग लाएगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य : अधिक शुगर का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है।
वृष (Taurus)
करियर : आज कार्यक्षेत्र में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं।
लव : प्रेम संबंधों में किसी दूसरे के कारण थोड़ी सी दूरी हो सकती है।
धन : इस समय किसी बड़े खर्च से बचने की कोशिश करें।
स्वास्थ्य : आज मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय : गाय को हरा चारा खिलाएं।
मिथुन (Gemini)
करियर : कार्यक्षेत्र में आपके अच्छे कार्य और मेहनत का फल मिलेगा।
लव : प्रेम संबंधों में कुछ नया करने का अच्छा अवसर मिलेगा।
धन : आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
स्वास्थ्य : रोजाना व्यायाम करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय : केले के पेड़ की पूजा करें।
कर्क (Cancer)
करियर : कारोबार में कठिनाईयों का सामना करेंगे, धैर्य रखें।
लव : प्रेम संबंधों में छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं।
धन : आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है।
स्वास्थ्य : शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बना रहेगा।
उपाय : चांदी के सिक्के का उपयोग करें।
सिंह (Leo)
करियर : कार्यक्षेत्र में कुछ नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं।
लव : प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है।
धन : आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य : मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग करें।
उपाय : सूर्य देव को जल अर्पित करें।
कन्या (Virgo)
करियर : कार्यक्षेत्र में मिली जिम्मेदारी पर आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे।
लव : प्रेम जीवन में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
धन : कोई अप्रत्याशित खर्च हो सकता है, इसलिए बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से ठीक रहेंगे।
तुला (Libra)
करियर : कार्यक्षेत्र में किसी नए प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है।
लव : प्रेम संबंधों में प्यार और समझ बढ़ेगी।
धन : आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से सामान्य रहेंगे।
उपाय : पूजन में तांबे के बर्तन का उपयोग करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर : कार्यक्षेत्र में कुछ नया अलग हटकर करने का अवसर मिलेगा।
लव : प्रेम संबंधों में संवाद बढ़ाकर रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखेंगे।।
धन : आर्थिक दृष्टिकोण से दिन सामान्य रहेगा।
उपाय : सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
स्वास्थ्य : माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें।
धनु (Sagittarius)
करियर : कार्यक्षेत्र में आप जो भी कार्य करेंगे, उसमें सफल होंगे।
लव : प्रेम संबंधों में सामंजस्य बढ़ेगा।
धन : व्यापार में सफलता के अच्छे संकेत हैं।
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे।
उपाय : तुलसी के पौधे की पूजा करें।
मकर (Capricorn)
करियर : कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।
लव : आपसी समझ से रिश्ते और मजबूत होंगे।
धन : परिवार में कोई अप्रत्याशित खर्च हो सकता है, सावधान रहें।
स्वास्थ्य : आज शारीरिक रूप से फिट बने रहेंगे।
उपाय : पक्षियों हेतु खाने की चीजें पेड़ के नीचे रखें।
कुम्भ (Aquarius)
करियर : कार्यक्षेत्र में आपके नए विचार कार्य में लाभकारी साबित होंगे।
लव : आज पार्टनर के साथ समय बिताएं और रिश्ते को और मजबूत करें।
धन : आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। खर्चों पर काबू रखें और बचत करें।
स्वास्थ्य : तनाव से दूर रहना मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है।
उपाय : शहद का सेवन करें।
मीन (Pisces)
करियर : नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी।
लव : प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।
धन : कारोबार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे।