Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 03 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Advertiesment
हमें फॉलो करें Today 03 December horoscope in Hindi 2025

WD Feature Desk

, बुधवार, 3 दिसंबर 2025 (07:02 IST)
मेष (Aries) 
 
Today Horoscope Rashifal 03 December 2025: करियर : नौकरी कर रहे जातकों को आज कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलने के अच्छे अवसर मिलेंगे। 
लव : प्रेम संबंधों में समझदारी बढ़ेगी, साथी के साथ सामंजस्य रहेगा।
धन : कारोबार में आपकी मेहनत रंग लाएगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। 
स्वास्थ्य : अधिक शुगर का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है। 
उपाय : सूर्य देव को जल अर्पित करें।ALSO READ: Numerology Weekly Horoscope, December 2025: साप्ताहिक अंक राशिफल, जानें 01 से 07 दिसंबर तक आपका भाग्य और भविष्य
 
 वृष (Taurus) 
 
करियर : आज कार्यक्षेत्र में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं।
लव : प्रेम संबंधों में किसी दूसरे के कारण थोड़ी सी दूरी हो सकती है।
धन : इस समय किसी बड़े खर्च से बचने की कोशिश करें।
स्वास्थ्य : आज मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय : गाय को हरा चारा खिलाएं।
 
 मिथुन (Gemini) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में आपके अच्छे कार्य और मेहनत का फल मिलेगा।
लव : प्रेम संबंधों में कुछ नया करने का अच्छा अवसर मिलेगा। 
धन : आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।  
स्वास्थ्य : रोजाना व्यायाम करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय : केले के पेड़ की पूजा करें।
 
 कर्क (Cancer) 
 
करियर : कारोबार में कठिनाईयों का सामना करेंगे, धैर्य रखें।
लव : प्रेम संबंधों में छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं।
धन : आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है। 
स्वास्थ्य : शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बना रहेगा।
उपाय : चांदी के सिक्के का उपयोग करें।
 
 सिंह (Leo) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में कुछ नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। 
लव : प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है। 
धन : आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य : मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग करें।
उपाय : सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 
 कन्या (Virgo) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में मिली जिम्मेदारी पर आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे।
लव : प्रेम जीवन में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
धन : कोई अप्रत्याशित खर्च हो सकता है, इसलिए बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से ठीक रहेंगे।
उपाय : मां दुर्गा की फूलों से पूजा करें।ALSO READ: बृहस्पति का पुन: मिथुन राशि में होने वाला है गोचर, 12 राशियों की बदल जाएगी किस्मत
 
 तुला (Libra) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में किसी नए प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है। 
लव : प्रेम संबंधों में प्यार और समझ बढ़ेगी।
धन : आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। 
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से सामान्य रहेंगे।
उपाय : पूजन में तांबे के बर्तन का उपयोग करें।
 
 वृश्चिक (Scorpio) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में कुछ नया अलग हटकर करने का अवसर मिलेगा। 
लव : प्रेम संबंधों में संवाद बढ़ाकर रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखेंगे।।
धन : आर्थिक दृष्टिकोण से दिन सामान्य रहेगा। 
उपाय : सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
स्वास्थ्य : माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें। 
 
 धनु (Sagittarius) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में आप जो भी कार्य करेंगे, उसमें सफल होंगे।
लव : प्रेम संबंधों में सामंजस्य बढ़ेगा। 
धन : व्यापार में सफलता के अच्छे संकेत हैं। 
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। 
उपाय : तुलसी के पौधे की पूजा करें।
 
 मकर (Capricorn) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। 
लव : आपसी समझ से रिश्ते और मजबूत होंगे। 
धन : परिवार में कोई अप्रत्याशित खर्च हो सकता है, सावधान रहें।
स्वास्थ्य : आज शारीरिक रूप से फिट बने रहेंगे।
उपाय : पक्षियों हेतु खाने की चीजें पेड़ के नीचे रखें।
 
 कुम्भ (Aquarius) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में आपके नए विचार कार्य में लाभकारी साबित होंगे।
लव : आज पार्टनर के साथ समय बिताएं और रिश्ते को और मजबूत करें।
धन : आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। खर्चों पर काबू रखें और बचत करें।
स्वास्थ्य : तनाव से दूर रहना मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है।
उपाय : शहद का सेवन करें।
 
 मीन (Pisces) 
 
करियर : नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। 
लव : प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। 
धन : कारोबार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे।
उपाय : शिवालय में जल अर्पित करें।ALSO READ: Trigrahi yog: वृश्चिक राशि में बना त्रिग्रही योग, 5 राशियों के लिए है बहुत ही शुभ समय

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

03 December Birthday: आपको 3 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels