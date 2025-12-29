Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 29 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, सोमवार, 29 दिसंबर 2025 (07:02 IST)

मेष (Aries) Today 29 December horoscope in Hindi 2025 : करियर: नौकरीपेशा को लंबित पड़े प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी।

लव: प्रेम रिश्तों में उत्साह और रोमांस रहेगा। धन: आकस्मिक लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य: अत्यधिक भागदौड़ के कारण शाम को थकान महसूस हो सकती है।

वृषभ (Taurus) करियर: कार्यस्थल पर आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। लव: पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

धन: व्यापारियों को धन संचय करने में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य: पेट से संबंधित हल्की समस्या हो सकती है।

उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। मिथुन (Gemini) करियर: नौकरीपेशा को व्यक्तिगत बातों से लाभ मिलेगा।

लव: पार्टनर के साथ विचारों का आदान-प्रदान सुखद रहेगा। धन: आज छोटे-मोटे खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है।

कर्क (Cancer) करियर: आज घरेलू कारणों से काम में मन कम लग सकता है। लव: परिवार और प्रेम संबंधों को प्राथमिकता दें।

धन: धन कर बचत पर विशेष ध्यान दें। स्वास्थ्य: तनाव कम करने के लिए ध्यान करें। उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।

सिंह (Leo) करियर: कार्यस्थल पर आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

धन: संपत्ति या वाहन से जुड़ा कोई वित्तीय निर्णय सफल हो सकता है। स्वास्थ्य:अत्यधिक क्रोध या आवेश से बचें।

उपाय: उगते सूर्य को जल अर्पित करें। कन्या (Virgo) करियर: कार्यस्थल पर कार्य से संबंधित दी गई जानकारी पर ध्यान केंद्रित करें।

लव: घर-बाहर रिश्तों में व्यावहारिकता बनाए रखें। धन: कर्ज या देनदारियों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करें।

स्वास्थ्य: पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। उपाय: गरीब और जरूरतमंदों की मदद करें।

तुला (Libra) करियर: कार्यक्षेत्र में आपके नेतृत्व में किए गए कार्य सफल होंगे।

लव: अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। धन: साझेदारों या जीवनसाथी के माध्यम से धन लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: ध्यान या योग करना फायदेमंद रहेगा। उपाय: देवी लक्ष्मी की पूजा करें।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: कार्यक्षेत्र तथा व्यापार में विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी।

लव: लव पार्टनर के साथ अपने दिल की बात साझा करें। धन: अप्रत्याशित स्रोतों से धनलाभ संभव है।

स्वास्थ्य: तनाव और चिंता से बचें। उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें। धनु (Sagittarius)

करियर: नौकरीपेशा को रिसर्च से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। लव: पार्टनर के साथ रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा।

धन: आज सामाजिक या धार्मिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य: नियमित व्यायाम जरूरी है।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें। मकर (Capricorn) करियर: कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: संबंधों में गंभीरता आएगी। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। धन: बचत की योजनाएं सफल होंगी। बड़े खर्चों से बचें।

स्वास्थ्य: जोड़ों का दर्द या ठंड से संबंधित शिकायत हो सकती है। उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें।

कुंभ (Aquarius) करियर: नौकरीपेशा के कलीग्स की मदद से कार्य सफल होंगे। लव: प्रेम जीवन में रोमांच बना रहेगा।

धन: कारोबार बढ़ाने हेतु घर के बड़ों से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। स्वास्थ्य: अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें।

उपाय: गौ माता को हरी पालक या घास खिलाएं। मीन (Pisces) करियर: कार्यक्षेत्र में नए विचारों पर काम शुरू हो सकता है।

लव: पार्टनर के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच न करें। धन: बाहरी खर्चों पर नियंत्रण रखें, सोच-समझकर निवेश करें।