Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 06 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries) Today Rashifal 06 May 2026: करियर: आज किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा।

लव: प्रेम जीवन की समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं। धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

2. वृषभ (Taurus) करियर: आज कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। लव: प्रेम जीवन में सामंजस्य और खुशियां रहेंगी।

धन: आज आर्थिक लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य: ज्यादा तनाव से बचें। उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें।

3. मिथुन (Gemini) करियर: आज कार्यों में कुछ चुनौती आ सकती है। लव: प्रेम जीवन में थोड़ी उथल-पुथल हो सकती है।

धन: आज धन में उतार-चढ़ाव हो सकता है। स्वास्थ्य: सेहत में कुछ कमजोरी महसूस हो सकती है।

उपाय: किसी गरीब को भोजन दान करें। 4. कर्क (Cancer) करियर: कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है।

लव: प्रेम जीवन में खुशी का माहौल रहेगा। धन: धन के मामले में स्थिति बेहतर हो सकती है।

स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपाय: भगवान शिव की पूजा करें और जल अर्पित करें।

5. सिंह (Leo) करियर: आज कार्यों में आप सफलता प्राप्त करेंगे। लव: प्रेम संबंधों में कुछ समस्याएं हो सकती हैं।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए आराम करें। उपाय: भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें।

6. कन्या (Virgo) करियर: कार्यक्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लव: प्रेम जीवन में सुकून रहेगा।

7. तुला (Libra) करियर: कार्यक्षेत्र में किसी नये प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो सकता है।

लव: प्रेम जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी। धन: वित्तीय मामलों में सफलता के संकेत हैं। स्वास्थ्य: सेहत में उतार-चढ़ाव हो सकता है।

उपाय: पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। 8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: आज कार्य में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा। धन: आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें। 9. धनु (Sagittarius) करियर: कारोबार से सफलता प्राप्त करने के अच्छे संकेत हैं।

लव: प्रेम जीवन में खुशियां और समझदारी बढ़ेगी। धन: धन की स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य: कुछ समय के लिए ध्यान और योग करें।

उपाय: मंगलवार को बजरंग बली की पूजा करें। 10. मकर (Capricorn) करियर: कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियां आ सकती हैं।

लव: प्रेम जीवन में कुछ मतभेद हो सकते हैं। धन: धन के मामले में स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य: सेहत में उतार-चढ़ाव हो सकता है। उपाय: काले तिल का दान करें। 11. कुम्भ (Aquarius)

करियर: कार्यस्थल पर कोई नया अवसर मिल सकता है। लव: प्रेम जीवन में खुशी और संतुष्टि रहेगी।

धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। स्वास्थ्य: शारीरिक आराम की आवश्यकता हो सकती है। उपाय: किसी गरीब को वस्त्र दान करें।

12. मीन (Pisces) करियर: आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती है। लव: प्रेम जीवन में नई ऊर्जा आएगी।

धन: धन के मामले में लाभ के संकेत हैं। स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, लेकिन थकावट महसूस हो सकती है।