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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 03 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

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इमेज कैप्शन में दैनिक राशिफल का मैसेज देता हुआ 12 राशियों का खूबसूरत फोटो
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Sun, 03 May 2026 (07:03 IST) Updated Date: Sat, 02 May 2026 (14:50 IST)
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1. मेष (Aries)

Today 03 May horoscope in Hindi 2026: करियर: कार्यक्षेत्र में आपके साहस की प्रशंसा होगी।
लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में मिठास बढ़ेगी।
धन: बाहरी व्यापार से आकस्मिक लाभ के योग हैं। 
स्वास्थ्य: सिरदर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।ALSO READ: Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल (4-10 मई 2026), जानें क्या कहता है आपका मूलांक?
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: आज लॉटरी जैसी सफलता मिल सकती है। 
लव: अविवाहितों के लिए नवीन प्रस्ताव आ सकते हैं।
धन: निवेश के लिए दिन उत्तम है।
स्वास्थ्य: दिनभर ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: लक्ष्मी जी को सफेद मिठाई चढ़ाएं।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: परिवार या करियर के संबंध में विदेश यात्रा हो सकती है।
लव: लव पार्टनर से कोई कीमती उपहार मिल सकता है।
धन: आज आय के नए स्रोत भी खुलेंगे।
स्वास्थ्य: अच्छी सेहत हेतु योग का सहारा लें।
उपाय: मूंग की दाल का दान करें।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: नौकरीपेशा को नई योजनाओं में सफलता मिलेगी। 
लव: पुरानी दोस्ती प्रेम संबंधों में बदल सकती है।
धन: पुराने निवेश से बड़ा मुनाफा होगा।
स्वास्थ्य: अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 
उपाय: गुड़-गेहूं का दान करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को सफलता मिलेगी।
लव: जीवनसाथी का सहयोग से अच्छा समय बिताएंगे।
धन: आज पैतृक धन मिल सकता है।
स्वास्थ्य: हृदय रोगी अपना ध्यान रखें।
उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें।ALSO READ: पुरुषोत्तम मास की पौराणिक कथा
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: कलीग्स का सहयोग करियर में मदद करेगा।
लव: पार्टनर के साथ किसी गलतफहमी का अंत होगा।
धन: शेयर मार्केट में निवेश और धनलाभ होगा।
स्वास्थ्य: आज बाहर के खाने से बचें।
उपाय: किसी मंदिर में फलों का दान करें।
 

7. तुला (Libra)

करियर: नौकरी में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
लव: प्रेमियों के बीच विवाद की स्थिति बन सकती है।
धन: अचानक बाहरी बढ़ते खर्चे तनाव दे सकते हैं।
स्वास्थ्य: पाचन तंत्र का ख्याल रखें। 
उपाय: लक्ष्मी माता को कमल पुष्प अर्पित करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: बिजनेस में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। 
लव: दांपत्य जीवन में रोमांस बना रहेगा। 
धन: आज धन धार्मिक कार्यों पर खर्च होगा। 
स्वास्थ्य: अनिद्रा की समस्या हो सकती है।
उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: करियर में कानून से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी।
लव: लव पार्टनर के प्रति विश्वास बढ़ेगा।
धन: कारोबार में भाग्य का पूरा साथ मिलने से व्यापार चमकेगा।
स्वास्थ्य: खुद को हाइड्रेटेड रखें। 
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: आप कार्यस्थल पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है।
लव: प्रेम संबंधों में तालमेल बढ़िया रहेगा। 
धन: धन के मामले में दिन सामान्य है। 
स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।
उपाय: शनि मंदिर में छाया दान करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: नई नौकरी के योग हैं। सहयोगियों का साथ मिलेगा।
लव: संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है।
धन: कारोबार से आय के साधन बढ़ेंगे।
स्वास्थ्य: सीने में दर्द हो तो सावधानी बरतने की सलाह है। 
उपाय: किसी मंदिर में तिल के तेल का दीप जलाएं।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: कायस्थल पर नई टीम के साथ काम शुरू करेंगे।
लव: प्रेम रिश्तों में मजबूती आएगी। 
धन: मांसपेशियों में दर्द की शिकायत रह सकती है।
स्वास्थ्य: फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। 
उपाय: मिट्टी के घड़े में जल भरकर दान करें।ALSO READ: खप्पर योग 2026: 4 राशियों पर मंडरा रहा बड़ा संकट, क्या आपकी राशि भी शामिल?

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