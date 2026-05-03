Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 03 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries) Today 03 May horoscope in Hindi 2026: करियर: कार्यक्षेत्र में आपके साहस की प्रशंसा होगी। लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में मिठास बढ़ेगी।

धन: बाहरी व्यापार से आकस्मिक लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य: सिरदर्द की समस्या हो सकती है।

2. वृषभ (Taurus) करियर: आज लॉटरी जैसी सफलता मिल सकती है। लव: अविवाहितों के लिए नवीन प्रस्ताव आ सकते हैं।

धन: निवेश के लिए दिन उत्तम है। स्वास्थ्य: दिनभर ऊर्जावान महसूस करेंगे। उपाय: लक्ष्मी जी को सफेद मिठाई चढ़ाएं।

3. मिथुन (Gemini) करियर: परिवार या करियर के संबंध में विदेश यात्रा हो सकती है। लव: लव पार्टनर से कोई कीमती उपहार मिल सकता है।

धन: आज आय के नए स्रोत भी खुलेंगे। स्वास्थ्य: अच्छी सेहत हेतु योग का सहारा लें। उपाय: मूंग की दाल का दान करें।

4. कर्क (Cancer) करियर: नौकरीपेशा को नई योजनाओं में सफलता मिलेगी। लव: पुरानी दोस्ती प्रेम संबंधों में बदल सकती है।

धन: पुराने निवेश से बड़ा मुनाफा होगा। स्वास्थ्य: अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय: गुड़-गेहूं का दान करें।

5. सिंह (Leo) करियर: सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को सफलता मिलेगी। लव: जीवनसाथी का सहयोग से अच्छा समय बिताएंगे।

6. कन्या (Virgo) करियर: कलीग्स का सहयोग करियर में मदद करेगा। लव: पार्टनर के साथ किसी गलतफहमी का अंत होगा।

धन: शेयर मार्केट में निवेश और धनलाभ होगा। स्वास्थ्य: आज बाहर के खाने से बचें। उपाय: किसी मंदिर में फलों का दान करें।

7. तुला (Libra) करियर: नौकरी में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लव: प्रेमियों के बीच विवाद की स्थिति बन सकती है।

धन: अचानक बाहरी बढ़ते खर्चे तनाव दे सकते हैं। स्वास्थ्य: पाचन तंत्र का ख्याल रखें। उपाय: लक्ष्मी माता को कमल पुष्प अर्पित करें।

8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: बिजनेस में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। लव: दांपत्य जीवन में रोमांस बना रहेगा।

धन: आज धन धार्मिक कार्यों पर खर्च होगा। स्वास्थ्य: अनिद्रा की समस्या हो सकती है। उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें।

9. धनु (Sagittarius) करियर: करियर में कानून से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी। लव: लव पार्टनर के प्रति विश्वास बढ़ेगा।

धन: कारोबार में भाग्य का पूरा साथ मिलने से व्यापार चमकेगा। स्वास्थ्य: खुद को हाइड्रेटेड रखें।

उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। 10. मकर (Capricorn) करियर: आप कार्यस्थल पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है।

लव: प्रेम संबंधों में तालमेल बढ़िया रहेगा। धन: धन के मामले में दिन सामान्य है। स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।

उपाय: शनि मंदिर में छाया दान करें। 11. कुंभ (Aquarius) करियर: नई नौकरी के योग हैं। सहयोगियों का साथ मिलेगा।

लव: संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। धन: कारोबार से आय के साधन बढ़ेंगे। स्वास्थ्य: सीने में दर्द हो तो सावधानी बरतने की सलाह है।

उपाय: किसी मंदिर में तिल के तेल का दीप जलाएं। 12. मीन (Pisces) करियर: कायस्थल पर नई टीम के साथ काम शुरू करेंगे।

लव: प्रेम रिश्तों में मजबूती आएगी। धन: मांसपेशियों में दर्द की शिकायत रह सकती है। स्वास्थ्य: फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है।