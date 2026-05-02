03 May Birthday: आपको 3 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

Publish Date: Sat, 02 May 2026 (18:15 IST)
Updated Date: Sat, 02 May 2026 (14:21 IST)
आपका जन्मदिन: 3 मई
अंक ज्योतिष के अनुसार आपका मूलांक 3 आता है। यह बृहस्पति का प्रतिनिधि अंक है। ऐसे व्यक्ति निष्कपट, दयालु एवं उच्च तार्किक क्षमता वाले होते हैं। आप दार्शनिक स्वभाव के होने के बावजूद एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति रखते हैं। आपकी शिक्षा के क्षेत्र में पकड़ मजबूत होगी। आप एक सामाजिक प्राणी हैं। आप सदैव परिपूर्णता या कहें कि परफेक्शन की तलाश में रहते हैं यही वजह है कि अकसर अव्यवस्थाओं के कारण तनाव में रहते हैं। अनुशासनप्रिय होने के कारण कभी-कभी आप तानाशाह भी बन जाते हैं।
आपके लिए खास
शुभ दिनांक : 3, 12, 21, 30
शुभ अंक : 1, 3, 6,7, 9,
शुभ वर्ष : 2028, 2030, 2031, 2034, 2043, 2049, 2052
ईष्टदेव : देवी सरस्वती, देवगुरु बृहस्पति, भगवान विष्णु
शुभ रंग : पीला, सुनहरा और गुलाबी
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
शुभ कार्य : घर या परिवार में शुभ कार्य होंगे। मित्र वर्ग का सहयोग सुखद रहेगा।
शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे। महत्वपूर्ण कार्य से यात्रा के योग भी है।
व्यापार : यह माह आपके लिए अत्यंत सुखद है। नवीन व्यापार की योजना भी बन सकती है।
करियर : किसी विशेष परीक्षा में सफलता मिल सकती है। नौकरीपेशा के लिए प्रतिभा के बल पर उत्तम सफलता का है। दांपत्य जीवन में सुखद स्थिति रहेगी।
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
उमा भारती (Uma Bharti): प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ।
रघुवर दास (Raghuvar Das): झारखण्ड के छठवें मुख्यमंत्री।
अशोक गहलोत (Ashok Gehlot): प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ।
अरुणा ईरानी (Aruna Irani): हिंदी, कन्नड़, मराठी और गुजराती सिनेमा में 500 से अधिक फिल्मों में सहायक और चरित्र भूमिका में अभिनय करने वाली भारतीय अभिनेत्री।
सुमित्रा सिंह (Sumitra Singh): राजस्थान की प्रसिद्ध महिला राजनीतिज्ञ।
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वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें