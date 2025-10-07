Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 अक्टूबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 07 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025 (07:02 IST)

मेष (Aries) Today 07 October horoscope in Hindi 2025 : करियर: आज कोई नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। सफलता के संकेत हैं।

लव: जीवनसाथी से मधुर संबंध बनेंगे। प्रेम जीवन ठीक। धन: धन लाभ की संभावना है, लेन-देन में सावधानी रखें।

वृषभ (Taurus) करियर: काम के क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। बॉस से सराहना मिलेगी।

लव: प्रेमी से मुलाकात का योग है। मन खुश रहेगा। धन: खर्च अधिक रहेगा, लेकिन आय में भी बढ़ोतरी होगी।

स्वास्थ्य: गले में खराश हो सकती है। घरेलू उपायों का सहारा लें उपाय: सफेद चीजों का दान करें।

3. मिथुन (Gemini) करियर: ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। लव: नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है।

धन: निवेश से लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य: एलर्जी या त्वचा संबंधित समस्या हो सकती है। उपाय: हरे कपड़े पहनें और मूंग दान करें।

4. कर्क (Cancer) करियर: आज का दिन थोड़ी मेहनत वाला रहेगा। लव: जीवनसाथी के साथ अनबन हो सकती है।

धन: पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य: पाचन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। उपाय: जल में केसर डालकर स्नान करें।

5. सिंह (Leo) करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता के नए मार्ग खुल सकते हैं। नौकरीपेशा को लाभ होगा।

लव: लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा। धन: पुराने निवेश से लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी लेने की सोचेंगे।

6. कन्या (Virgo) करियर: पदोन्नति के योग हैं, आत्मविश्वास बढ़ेगा। लव: रिश्तों में पारदर्शिता रखें। पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा।

धन: आज कोई बड़ी खरीदारी कर सकते हैं। स्वास्थ्य: थकावट महसूस हो सकती है। उपाय: हरे फल का दान करें।

तुला (Libra) करियर: नौकरी में बदलाव के योग हैं, लेकिन जांच-परखकर कार्य करें।

लव: प्रिय व्यक्ति से उपहार मिल सकता है। मन प्रसन्न होगा। धन: आय और व्यय का संतुलन बना रहेगा।

स्वास्थ्य: कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। उपाय: मां दुर्गा की आराधना करें। वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में कोई गुप्त योजना सफल हो सकती है। वेतन वृद्धि होगी। लव: आपका रिश्ता सार्वजनिक हो सकता है। अत: ध्यान रखें।

धन: अचानक धन खर्च हो सकता है। कारोबार में हानि संभव। स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें। सेहत परेशान करेगी।

उपाय: लाल फूल हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। 9. धनु (Sagittarius) करियर: विदेश यात्रा के योग हैं। छात्रों को सफलता मिलेगी।

लव: अविवाहितों को शादी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। प्रेम जीवन सुखद रहेगा। धन: निवेश के अच्छे मौके मिलेंगे।

स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द रह सकता है। उपाय: केले का पौधा लगाएं और पूजा करें। 10. मकर (Capricorn)

करियर: मेहनत से मनचाहा परिणाम मिलेगा। लव: जीवनसाथी से प्रेम और सहयोग मिलेगा। रोमांस हेतु समय ठीक।

धन: अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। स्वास्थ्य: थोड़ी थकान महसूस हो सकती है। उपाय: शनिदेव को तेल चढ़ाएं।

11. कुम्भ (Aquarius) करियर: नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। वेतन बढ़ेगा।

लव: नए संबंधों की शुरुआत हो सकती है। समय ठीक रहेगा। धन: फालतू खर्चों से बचें। कारोबार में नुकसान संभव।

स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम की शिकायत रह सकती है। उपाय: नीले वस्त्र धारण करें और जल दान करें।

12. मीन (Pisces) करियर: छात्रों का रचनात्मक काम में मन लगेगा। नौकरी हेतु समय ठीक रहेगा।

लव: पार्टनर के साथ मनमुटाव दूर होगा। धन: आय के नए स्रोत मिल सकते हैं। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा।