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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 13 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

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Beautiful photos of the 12 zodiac signs with daily horoscope messages in the image caption
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Wed, 13 May 2026 (07:03 IST) Updated Date: Tue, 12 May 2026 (14:54 IST)
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मेष (Aries)

 
Today 13 May horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज आपकी नेतृत्व क्षमता और ऊर्जा चमक बिखेरेगी। 
लव: पार्टनर के साथ गहराई से बात करने का सही समय है। 
धन: जोखिम लेने से पहले सोच-विचार करें। 
स्वास्थ्य: आपकी शारीरिक ऊर्जा चरम पर है। 
उपाय: अपनी जेब में लाल रुमाल रखें।ALSO READ: Apara Ekadashi Remedy: मिलेगी अपार दौलत और खोया हुआ सम्मान! बस अपरा एकादशी के दिन कर लें ये 4 अचूक उपाय
 

वृषभ (Taurus)

 
करियर: धैर्य रखें, क्योंकि आपके काम का पुरस्कार जल्द ही मिलने वाला है।
लव: अपने पार्टनर को एक प्यारा सा उपहार देकर खुश करें।
धन: अनावश्यक खर्चों से आज बचें, आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य: तनावमुक्त महसूस करेंगे। 
उपाय: सफेद चंदन का तिलक लगाएं।
 

मिथुन (Gemini)

 
करियर: नौकरी में बैठकों और प्रस्तुतियों में आपका पक्ष मजबूत रहेगा।
लव: प्रेम रिश्ते में मन की बात खुलकर कहें। 
धन: निवेश के नए और रोचक विचार सामने आ सकते हैं। 
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से सक्रिय रहेंगे।
उपाय: किसी गरीब बच्चे को स्टेशनरी या किताबें दान करें।
 

कर्क (Cancer)

 
करियर: सहज ज्ञान पर भरोसा रखें, लेकिन तर्क से निर्णय लें।
लव: पार्टनर के लिए सहयोग और देखभाल आज सबसे महत्वपूर्ण है।
धन: घर या परिवार से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं। 
स्वास्थ्य: पेट और पाचन पर ध्यान दें। 
उपाय: शाम को तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं।
 

सिंह (Leo)

 
करियर: आपका आत्मविश्वास और शानदार प्रदर्शन सबका ध्यान खींचेगा। 
लव: आज आप रोमांटिक हाव-भाव दिखाएंगे। 
धन: किसी पुरानी योजना से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: जोश और उत्साह से भरे रहेंगे। 
उपाय: किसी गरीब को गेहूं या गुड़ दान करें।
 

कन्या (Virgo)

 
करियर: ऑफिस के कार्य में अपनी छोटी-छोटी गलतियों पर ध्यान दें।
लव: पार्टनर के छोटे प्रयासों की भी सराहना करें।
धन: बजट की बारीकियों की समीक्षा करें। 
स्वास्थ्य: ध्यान और योग आज आपके लिए सबसे अच्छे हैं।
उपाय: हरी मूंग दाल का सेवन करें या दान करें।
 

तुला (Libra)

 
करियर: साझेदारी या सहयोग से लाभ होगा। 
लव: प्रेम संबंधों में रोमांच और सद्भाव रहेगा। 
धन: व्यावसायिक साझेदारी से वित्तीय लाभ हो सकता है। 
स्वास्थ्य: शांतिपूर्ण और खुश महसूस करेंगे। 
उपाय: इत्र लगाकर घर से निकलें।ALSO READ: शुक्र का मिथुन राशि में गोचर: 2 राशियों पर बढ़ेगा खर्च का दबाव, धन हानि से बचने के लिए रहें सतर्क
 

वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के लिए तैयार रहें। 
लव: प्रेम भावनाएं तीव्र होंगी। 
धन: अचानक लाभ या पैतृक धन से जुड़ा मामला सुलझ सकता है। 
स्वास्थ्य: गुस्से और तनाव को नियंत्रित रखें। 
उपाय: हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं।
 

धनु (Sagittarius)

 
करियर: करियर में आशावादी दृष्टिकोण आपको आगे बढ़ाएगा।
लव: पार्टनर के साथ भविष्य की योजना पर बात करना आनंददायक रहेगा।
धन: धार्मिक या शैक्षिक गतिविधियों पर खर्च संभव है।
स्वास्थ्य: ऊर्जावान और उत्साही महसूस करेंगे। 
उपाय: किसी बुजुर्ग या गुरु का आशीर्वाद लें।
 

मकर (Capricorn)

 
करियर: आपकी मेहनत और जिम्मेदारी से बॉस से प्रशंसा मिलेगी।
लव: रिश्ते में स्थिरता और गंभीरता आएगी। 
धन: पुराने निवेश से मुनाफा मिल सकता है। 
स्वास्थ्य: नियमित व्यायाम करें।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।
 

कुंभ (Aquarius)

 
करियर: नवीन विचार और असामान्य सोच से आपको लाभ होगा। 
लव: पुरानी दोस्ती अचानक प्यार में बदल सकती है। 
धन: अचानक और अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: आज अधिक टेंशन लेने से बचें। 
उपाय: काले तिल का दान करें।
 

मीन (Pisces)

 
करियर: क्रिएटिव और आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को लाभ होगा।
लव: पार्टनर के लिए दयालु और सहानुभूतिपूर्ण बनें। 
धन: अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं। 
स्वास्थ्य: आज ध्यान या संगीत का सहारा लें।
उपाय: आज शिव मंदिर में पीले फूल चढ़ाएं।ALSO READ: Apara ekadashi katha: अपरा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा
 

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