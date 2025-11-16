Biodata Maker

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 16 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

WD Feature Desk

, रविवार, 16 नवंबर 2025 (07:06 IST)
मेष (Aries)
 
Today 16 November horoscope in Hindi 2025 :करियर: आज के दिन आपके लिए नये अवसर आ सकते हैं। 
लव: आप संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन खर्चों में वृद्धि हो सकती है।
स्वास्थ्य: हल्की थकावट महसूस हो सकती है।
उपाय: गाय के आगे कुछ हरा चारा रखें, इससे शांति मिलेगी।ALSO READ: Vrishchik Sankranti 2025 : वृश्चिक संक्रांति पर इन 15 चीजों में से करें कोई भी दान, जीवन में होगा सकारात्मक परिवर्तन
 
वृषभ (Taurus)
 
करियर: आज का दिन व्यापारियों और नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए अच्छा है। 
लव: प्रेम संबंधों में स्नेह और समझ बढ़ेगी।
धन: आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन शुभ रहेगा।
स्वास्थ्य: सेहत में कुछ उतार-चढ़ाव हो सकता है,।
उपाय: तुलसी के पौधे में पानी डालें।
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: नौकरी या व्यापार में थोड़ा तनाव हो सकता है
लव: साथी के साथ रिश्ते में मिठास आएगी। 
धन: आय में वृद्धि होगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक स्थिति में स्थिरता आएगी।
उपाय: सुबह के समय 5 बत्तियों का दीपक जलाएं, यह अच्छा रहेगा।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: आज कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, जो आपके करियर को आगे बढ़ाएगा।
लव: रिश्तों में थोड़ा अनबन हो सकती है, लेकिन बातचीत से स्थिति ठीक हो जाएगी।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। 
उपाय: चंद्रमा की पूजा करें, आपके लिए शुभ रहेगा।
 
सिंह (Leo)
 
करियर: कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। 
लव: प्रेम संबंधों में स्नेह बढ़ेगा। 
धन: धन लाभ के संकेत हैं, लेकिन आर्थिक मामलों में सतर्क रहें।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से सक्रिय रहेंगे, लेकिन मानसिक थकान हो सकती है।
उपाय: श्री गणेश की पूजा करें।
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: काम में सफलता प्राप्त होगी। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।
लव: परिवार और साथी से प्यार और समर्थन मिलेगा।
धन: आय में वृद्धि होगी, लेकिन बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: सेहत में सुधार होगा। थोड़ा आराम लें।
उपाय: नीम के पत्ते रखें, इससे सकारात्मक ऊर्जा आएगी।
 
तुला (Libra)
 
करियर: नौकरी और व्यापार में कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन आप इसे आसानी से संभाल लेंगे।
लव: रिश्तों में थोड़ी असहमति हो सकती है, लेकिन बातचीत से हल निकलेगा।
धन: अचानक से लाभ होने की संभावना कम है।
स्वास्थ्य: शारीरिक स्थिति सामान्य रहेगी। थोड़ी देर के लिए योग करें।
उपाय: देवी को सफेद फूल चढ़ाएं, इससे जीवन में शांति आएगी।
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप इन्हें पार कर पाएंगे।
लव: प्यार में थोड़ी जटिलताएं आ सकती हैं, 
धन: धन लाभ के अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य: सेहत का ध्यान रखें, छोटी-मोटी बीमारियां हो सकती हैं।
उपाय: लाल कपड़े पहनें, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी।
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: आज का दिन कार्यस्थल पर नये अवसर ला सकता है। 
लव: प्रेम में समर्पण और विश्वास बढ़ेगा।
धन: आय में वृद्धि होगी, और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: सेहत में सुधार होगा, लेकिन मानसिक शांति की आवश्यकता है।
उपाय: सुबह सूर्योदय के समय जल का दान करें।ALSO READ: Weekly Horoscope 10-16 November 2025: नवंबर का यह सप्ताह बदलेगा 4 राशियों की किस्मत, क्या आप हैं उनमें?
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: कार्यस्थल पर आपको नई जिम्मेदारियां और पदोन्नति मिल सकती हैं। 
लव: रिश्तों में कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन आप इसे आसानी से संभाल सकते हैं।
धन: धन के मामले में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है।
स्वास्थ्य: सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा, लेकिन सही दिनचर्या से फायदा होगा।
उपाय: ताम्बे के सिक्के का दान करें।
 
कुंभ (Aquarius)
 
करियर: नौकरी या व्यापार में आपके कार्यों की सराहना होगी। 
लव: रिश्तों में बेहतर समझ और सामंजस्य होगा।
धन: धन की स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन आराम की आवश्यकता है।
उपाय: जल में एक चुटकी हल्दी डालकर घर में छिड़कें।
 
मीन (Pisces)
 
करियर: आज का दिन आपके लिए नौकरी में अनुकूल रहेगा। नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में थोड़ी असहमति हो सकती है।
धन: धन की स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन खर्चों पर काबू रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव हो सकता है।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं। ALSO READ: Budh vakri gochar 2025: बुध ग्रह ने चली वक्री चाल, जानिए क्या होगा 12 राशियों का राशिफल
 

