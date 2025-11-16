Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 16 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, रविवार, 16 नवंबर 2025 (07:06 IST)

मेष (Aries) Today 16 November horoscope in Hindi 2025 :करियर: आज के दिन आपके लिए नये अवसर आ सकते हैं।

लव: आप संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन खर्चों में वृद्धि हो सकती है।

वृषभ (Taurus) करियर: आज का दिन व्यापारियों और नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए अच्छा है।

लव: प्रेम संबंधों में स्नेह और समझ बढ़ेगी। धन: आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन शुभ रहेगा।

स्वास्थ्य: सेहत में कुछ उतार-चढ़ाव हो सकता है,। उपाय: तुलसी के पौधे में पानी डालें।

मिथुन (Gemini) करियर: नौकरी या व्यापार में थोड़ा तनाव हो सकता है लव: साथी के साथ रिश्ते में मिठास आएगी।

धन: आय में वृद्धि होगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। स्वास्थ्य: मानसिक स्थिति में स्थिरता आएगी।

उपाय: सुबह के समय 5 बत्तियों का दीपक जलाएं, यह अच्छा रहेगा। कर्क (Cancer)

करियर: आज कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, जो आपके करियर को आगे बढ़ाएगा। लव: रिश्तों में थोड़ा अनबन हो सकती है, लेकिन बातचीत से स्थिति ठीक हो जाएगी।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

उपाय: चंद्रमा की पूजा करें, आपके लिए शुभ रहेगा। सिंह (Leo) करियर: कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा।

लव: प्रेम संबंधों में स्नेह बढ़ेगा। धन: धन लाभ के संकेत हैं, लेकिन आर्थिक मामलों में सतर्क रहें।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से सक्रिय रहेंगे, लेकिन मानसिक थकान हो सकती है। उपाय: श्री गणेश की पूजा करें।

कन्या (Virgo) करियर: काम में सफलता प्राप्त होगी। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।

लव: परिवार और साथी से प्यार और समर्थन मिलेगा। धन: आय में वृद्धि होगी, लेकिन बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: सेहत में सुधार होगा। थोड़ा आराम लें। उपाय: नीम के पत्ते रखें, इससे सकारात्मक ऊर्जा आएगी।

तुला (Libra) करियर: नौकरी और व्यापार में कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन आप इसे आसानी से संभाल लेंगे।

लव: रिश्तों में थोड़ी असहमति हो सकती है, लेकिन बातचीत से हल निकलेगा। धन: अचानक से लाभ होने की संभावना कम है।

स्वास्थ्य: शारीरिक स्थिति सामान्य रहेगी। थोड़ी देर के लिए योग करें। उपाय: देवी को सफेद फूल चढ़ाएं, इससे जीवन में शांति आएगी।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप इन्हें पार कर पाएंगे।

लव: प्यार में थोड़ी जटिलताएं आ सकती हैं, धन: धन लाभ के अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य: सेहत का ध्यान रखें, छोटी-मोटी बीमारियां हो सकती हैं।

उपाय: लाल कपड़े पहनें, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। धनु (Sagittarius) करियर: आज का दिन कार्यस्थल पर नये अवसर ला सकता है।

लव: प्रेम में समर्पण और विश्वास बढ़ेगा। धन: आय में वृद्धि होगी, और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

मकर (Capricorn) करियर: कार्यस्थल पर आपको नई जिम्मेदारियां और पदोन्नति मिल सकती हैं।

लव: रिश्तों में कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन आप इसे आसानी से संभाल सकते हैं। धन: धन के मामले में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य: सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा, लेकिन सही दिनचर्या से फायदा होगा। उपाय: ताम्बे के सिक्के का दान करें।

कुंभ (Aquarius) करियर: नौकरी या व्यापार में आपके कार्यों की सराहना होगी।

लव: रिश्तों में बेहतर समझ और सामंजस्य होगा। धन: धन की स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन आराम की आवश्यकता है। उपाय: जल में एक चुटकी हल्दी डालकर घर में छिड़कें।

मीन (Pisces) करियर: आज का दिन आपके लिए नौकरी में अनुकूल रहेगा। नए अवसर मिल सकते हैं।

लव: प्रेम संबंधों में थोड़ी असहमति हो सकती है। धन: धन की स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन खर्चों पर काबू रखें।