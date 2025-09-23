Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 सितंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 23 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष राशि (Aries) Today Horoscope Rashifal 23 September 2025 : करियर: आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे।

लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। अविवाहितों के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश से लाभ के योग हैं।

वृषभ राशि (Taurus) करियर: कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और धैर्य बनाए रखें।

लव: रिश्तों में गलतफहमियां दूर होंगी। पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें। धन: आज अधिक खर्च से बचें। वित्तीय मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें।

स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम से संबंधित समस्या हो सकती है, ठंडी चीजों से परहेज करें। उपाय: मां ब्रह्मचारिणी की पूजा व अर्चना करें। विनम्रता व संयम बनाए रखें।

मिथुन राशि (Gemini) करियर: आज आपको अचानक कोई बड़ा लाभ हो सकता है। नौकरीपेशा जातकों को तरक्की के अवसर मिलेंगे।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय के नए स्रोत खुलेंगे।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। उपाय: घर में सफ़ेद फूल चढ़ाएं। सफेद चीज़ पहनें। कर्क राशि (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। सहकर्मियों और वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा।

लव: पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। धन: रुका हुआ धन वापस मिलेगा।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। उपाय: मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में सफेद फूल अर्पित करें।

सिंह राशि (Leo) करियर: कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके नेतृत्व की सराहना होगी।

लव: रिश्तों में मजबूती आएगी। पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। धन: अचानक धन लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन थकान महसूस हो सकती है। उपाय: मां दुर्गा के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं।

कन्या राशि (Virgo) करियर: आज आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे। कानूनी मामलों में अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं।

लव: पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी। बच्चों की तरक्की से मन प्रसन्न होगा। धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन लाभ के योग बनेंगे।

स्वास्थ्य: पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, खान-पान का ध्यान रखें। उपाय: मां ब्रह्मचारिणी के मंत्र का जाप करें। शांत संगीत सुनें।

तुला राशि (Libra) करियर: आज का दिन कार्यक्षेत्र में आपके लिए मिलाजुला रहेगा। काम में कुछ रुकावटें आ सकती हैं।

लव: रिश्तों में मधुरता आएगी। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा। धन: कारोबारियों के आय के साधन बढ़ेंगे। व्यापार में लाभ होगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio) करियर: नौकरीपेशा को करियर के मामले में दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा। कार्यस्थल पर विरोधियों से सावधान रहें।

लव: रिश्तों में कुछ तनाव हो सकता है। धैर्य से काम लें। वाणी संयम रखें। धन: आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है।

स्वास्थ्य: सेहत का ध्यान रखें। उपाय: प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। धनु राशि (Sagittarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। लव: संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। अविवाहितों के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है।

धन: आर्थिक लाभ के अच्छे योग हैं। स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। उपाय: मां को दूध‑दही चढ़ाएं। शांत मन से मनोकामनाएं मांगे।

मकर राशि (Capricorn) करियर: आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। ऑफिस में आपके काम को सराहा जाएगा, पदोन्नति संभव।

लव: प्रेम संबंधों में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें आसानी से घर वालों की सहायता से सुलझा लेंगे।

धन: अचानक धन लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। उपाय: मां ब्रह्मचारिणी को फूल अर्पित करें।

कुंभ राशि (Aquarius) करियर: कार्यस्थल पर आज आपको नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारियां दी जाएंगी। और आप अपने विवेक से सफलता प्राप्त करेंगे।

लव: रोमांस में मधुरता रहेगी। परिवारजनों से अपनापन बढ़ेगा। धन: कारोबार में मेहनत का फल मिलेगा। आर्थिक धनलाभ के अच्छे योग हैं।

स्वास्थ्य: घर में सभी की सेहत अच्छी रहेगी। उपाय: सफेद रंग पहनें। मन में अहंकार न आए, नम्रता रखें।

मीन राशि (Pisces) करियर: कार्यक्षेत्र और व्यापार में धन कमाने के लिए मेहनत ज्यादा करनी होगी। आज कामकाज की स्थिति सामान्य रहेगी।

लव: शादीशुदा जीवन की समस्या दूर होगी। प्रेम जीवन सुखद रहेगा। धन: परिवार में अधिक धन खर्च करना पड़ सकता हैं।