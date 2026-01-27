Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 27 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, मंगलवार, 27 जनवरी 2026 (07:03 IST)

1. मेष (Aries) Today 27 January horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। लव: पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे।

2. वृषभ (Taurus) करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी प्रमोशन की बात चल सकती है। लव: रिश्तों में मधुरता आएगी।

धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य: गले से संबंधित समस्या हो सकती है। उपाय: छोटी कन्याओं को मिश्री खिलाएं।

3. मिथुन (Gemini) करियर: बिजनेस में नई साझेदारी लाभदायक रहेगी। लव: आज पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है, धैर्य रखें।

धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। उपाय: पक्षियों को दाना डालें।

4. कर्क (Cancer) करियर: ऑफिस की राजनीति से दूर रहें। लव: परिवार और साथी के बीच तालमेल बना रहेगा।

धन: जमीन या प्रॉपर्टी में निवेश के लिए शुभ दिन है। स्वास्थ्य: पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। 5. सिंह (Leo) करियर: नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा।

लव: रोमांस के लिए दिन बेहतरीन है। धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। स्वास्थ्य: आंखों में जलन की समस्या हो सकती है।

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें। 6. कन्या (Virgo) करियर: आज नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं।

लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। धन: आगामी भविष्य के लिए धन संचय जरूरी है। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा, मन प्रसन्न रहेगा।

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं। 7. तुला (Libra) करियर: रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

लव: लव लाइफ में नयापन आएगा। धन: कारोबार में आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। स्वास्थ्य: कमर दर्द की शिकायत हो सकती है।

8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: नौकरी में कड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। लव: साथी के साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है।

धन: लॉटरी या शेयर मार्केट में जोखिम न लें। स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें।

उपाय: आज मंत्र 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें। 9. धनु (Sagittarius) करियर: विदेश से जुड़े व्यापार में बड़ा लाभ मिलने की संभावना है।

लव: आपसी विश्वास बढ़ेगा। विवाह के योग बन सकते हैं। धन: पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य: घुटनों में दर्द हो सकता है। उपाय: पीले रंग का रुमाल अपने पास रखें। 10. मकर (Capricorn) करियर: उच्च अधिकारियों से मदद मिलेगी।

लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा। धन: पुराने निवेश से लाभ होगा। स्वास्थ्य: नींद की कमी महसूस हो सकती है।

उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें। 11. कुंभ (Aquarius) करियर: ऑफिस में टीम वर्क से बड़ी सफलता मिलेगी।

लव: किसी मित्र के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। धन: आय बढ़ेगी, लेकिन अचानक खर्च भी आ सकते हैं। स्वास्थ्य: बीपी के मरीज सावधानी बरतें।

उपाय: गरीबों को अन्न दान करें। 12. मीन (Pisces) करियर: कारोबार तथा नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उत्तम है।

लव: पार्टनर के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। धन: धन के मामले में दिन सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य: माइग्रेन या सिरदर्द परेशान कर सकता है।