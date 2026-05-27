Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 27 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 27 May 2026: करियर: नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर नई पहचान मिलेगी।

लव: पार्टनर के साथ चल रहे पुराने मतभेद समाप्त होंगे। धन: नए व्यापारिक समझौते लाभदायक रहेंगे।

2. वृषभ (Taurus) करियर: आज बॉस आपके काम से प्रभावित होंगे। पदोन्नति के योग हैं। लव: किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

धन: शेयर बाजार में निवेश के लिए समय अनुकूल है। स्वास्थ्य: आंखों में जलन हो तो ठंडे जल से आंखें धोएं।

उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। 3. मिथुन (Gemini) करियर: लेखन और कला से जुड़े लोगों को कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है।

लव: प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। धन: उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं। स्वास्थ्य: बाहर के भोजन से परहेज करें।

उपाय: गणेश चालीसा का पाठ करें। 4. कर्क (Cancer) करियर: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को सुखद समाचार मिल सकता है।

लव: पार्टनर के साथ आपसी विश्वास बढ़ेगा। धन: भूमि या भवन की खरीदारी का मन बना सकते हैं। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा।

5. सिंह (Leo) करियर: मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।

लव: छोटी बातों पर बहस करने से बचें। धन: आभूषण और वस्त्रों पर धन व्यय हो सकता है। स्वास्थ्य: हड्डियों या जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं। 6. कन्या (Virgo) करियर: आपकी नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है।

लव: दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी। धन: बजट बिगड़ने की संभावना है, निवेश अभी टालें।

स्वास्थ्य: एलर्जी या त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है। उपाय: मंदिर में पीले रंग की मिठाई का दान करें।

7. तुला (Libra) करियर: नौकरी से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन स्वर्णिम है। लव: लव लाइफ में किसी तीसरे से सतर्क रहें।

धन: भौतिक सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा। स्वास्थ्य: शुगर के मरीज अपना खास ध्यान रखें।

उपाय: छोटी कन्याओं को खीर खिलाएं। 8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: व्यापार में नया निवेश करने के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है।

लव: प्रेम संबंधों में घर वालों का समर्थन मिलेगा। धन: रुका हुआ धन अचानक मिल सकता है। स्वास्थ्य: दांतों में दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं। 9. धनु (Sagittarius) करियर: शिक्षा और परामर्श के क्षेत्र में विदेश यात्रा के अवसर मिलेंगे।

लव: पार्टनर के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे। धन: धन का निवेश करना आज आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली रहेगा।

स्वास्थ्य: योग को दिनचर्या में शामिल करें। उपाय: तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें।

10. मकर (Capricorn) करियर: नौकरीपेशा या व्यापारियों को भारी मुनाफा होगा। लव: जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।

धन: पुराने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। स्वास्थ्य: पीठ या कमर दर्द की शिकायत रह सकती है।

उपाय: हनुमान मंदिर में तिल के तेल का दान करें। 11. कुंभ (Aquarius) करियर: आज आपकी रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

लव: किसी अजनबी पर अधिक भरोसा न करें। धन: इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने पर खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: अनिद्रा (नींद न आना) की समस्या हो सकती है। उपाय: जरूरतमंदों को छाता या जूतों का दान करें।

12. मीन (Pisces) करियर: अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। लव: रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें।