Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 मई, 2026)
दैनिक राशिफल: 27 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
Publish Date: Wed, 27 May 2026 (07:03 IST)
Updated Date: Tue, 26 May 2026 (14:38 IST)
1. मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 27 May 2026: करियर: नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर नई पहचान मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ चल रहे पुराने मतभेद समाप्त होंगे।
धन: नए व्यापारिक समझौते लाभदायक रहेंगे।
स्वास्थ्य: अत्यधिक भागदौड़ के कारण शारीरिक थकान रह सकती है।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: आज बॉस आपके काम से प्रभावित होंगे। पदोन्नति के योग हैं।
लव: किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।
धन: शेयर बाजार में निवेश के लिए समय अनुकूल है।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन हो तो ठंडे जल से आंखें धोएं।
उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: लेखन और कला से जुड़े लोगों को कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है।
लव: प्रेम संबंधों में गहराई आएगी।
धन: उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: बाहर के भोजन से परहेज करें।
उपाय: गणेश चालीसा का पाठ करें।
4. कर्क (Cancer)
करियर: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को सुखद समाचार मिल सकता है।
लव: पार्टनर के साथ आपसी विश्वास बढ़ेगा।
धन: भूमि या भवन की खरीदारी का मन बना सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा।
5. सिंह (Leo)
करियर: मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।
लव: छोटी बातों पर बहस करने से बचें।
धन: आभूषण और वस्त्रों पर धन व्यय हो सकता है।
स्वास्थ्य: हड्डियों या जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
6. कन्या (Virgo)
करियर: आपकी नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है।
लव: दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी।
धन: बजट बिगड़ने की संभावना है, निवेश अभी टालें।
स्वास्थ्य: एलर्जी या त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है।
उपाय: मंदिर में पीले रंग की मिठाई का दान करें।
7. तुला (Libra)
करियर: नौकरी से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन स्वर्णिम है।
लव: लव लाइफ में किसी तीसरे से सतर्क रहें।
धन: भौतिक सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा।
स्वास्थ्य: शुगर के मरीज अपना खास ध्यान रखें।
उपाय: छोटी कन्याओं को खीर खिलाएं।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: व्यापार में नया निवेश करने के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है।
लव: प्रेम संबंधों में घर वालों का समर्थन मिलेगा।
धन: रुका हुआ धन अचानक मिल सकता है।
स्वास्थ्य: दांतों में दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: शिक्षा और परामर्श के क्षेत्र में विदेश यात्रा के अवसर मिलेंगे।
लव: पार्टनर के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे।
धन: धन का निवेश करना आज आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली रहेगा।
स्वास्थ्य: योग को दिनचर्या में शामिल करें।
उपाय: तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: नौकरीपेशा या व्यापारियों को भारी मुनाफा होगा।
लव: जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
धन: पुराने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है।
स्वास्थ्य: पीठ या कमर दर्द की शिकायत रह सकती है।
उपाय: हनुमान मंदिर में तिल के तेल का दान करें।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: आज आपकी रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
लव: किसी अजनबी पर अधिक भरोसा न करें।
धन: इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने पर खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: अनिद्रा (नींद न आना) की समस्या हो सकती है।
उपाय: जरूरतमंदों को छाता या जूतों का दान करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: अपनी योजनाओं को गुप्त रखें।
लव: रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें।
धन: आर्थिक लाभ के नए अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम हो तो गुनगुना पानी पिएं।
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