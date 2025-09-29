Festival Posters

सस्ती हुई TVS बाइक्स, 9,600 रुपए तक घटे दाम

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 29 सितम्बर 2025 (16:49 IST)
टीवीएस ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) में हाल में हुये सुधारों के बाद  अपने दुपहिया वाहनों की कीमतों की नई लिस्ट जारी की जिसमें कीमतों में 9,600 रुपये तक की कटौती की गई है। कंपनी द्वारा जारी लिस्ट के मुताबिक टीवीएस एक्सएल 100 में सबसे कम 3,854 रुपए की कटौती की गई है जबकि टीवीएस एनटॉर्क 150 के दाम सबसे अधिक 9,600 रुपए कम किए गए हैं।

जीएसटी परिषद द्वारा 3 सितंबर को घोषित सुधार 22 सितंबर से पूरे देश में लागू हो गए हैं। इसमें 350 सीसी तक के दुपहिया वाहनों पर कर की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। हालांकि 350 सीसी के अधिक के दुपहिया पर 28 प्रतिशत की बजाय अब 40 प्रतिशत कर हो गया है। Edited by : Sudhir Sharma

