सस्ती हुई TVS बाइक्स, 9,600 रुपए तक घटे दाम

टीवीएस ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) में हाल में हुये सुधारों के बाद अपने दुपहिया वाहनों की कीमतों की नई लिस्ट जारी की जिसमें कीमतों में 9,600 रुपये तक की कटौती की गई है। कंपनी द्वारा जारी लिस्ट के मुताबिक टीवीएस एक्सएल 100 में सबसे कम 3,854 रुपए की कटौती की गई है जबकि टीवीएस एनटॉर्क 150 के दाम सबसे अधिक 9,600 रुपए कम किए गए हैं।



