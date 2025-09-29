Biodata Maker

स्वदेशी सिर्फ नारा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का आधार है : धामी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

देहरादून , सोमवार, 29 सितम्बर 2025 (16:20 IST)
Chief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कहा कि स्वदेशी केवल एक नारा नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत का आधार है। धामी ने यहां प्रदेश भाजपा कार्यालय में ‘आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प- हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी’ विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह अभियान 2047 तक आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि स्वदेशी हमारी जीवन पद्धति रही है, जो प्राचीन काल से सनातन संस्कृति में निहित है।
 
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्वदेशी की बढ़ती ताकत दिखाई, जिसमें पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को नष्ट करने के लिए स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। धामी ने कहा कि स्वदेशी केवल खादी और दीयों तक सीमित नहीं है, इसका विस्तार ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस विमान, सेमीकंडक्टर, डिजिटल इंडिया और यूपीआई जैसी आधुनिक तकनीकों तक हो चुका है। इसका प्रभाव ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को नष्ट करने में दिखाई दिया।
 
उन्होंने कहा कि कोविड संकट के दौरान पीपीई किट और टीकों का उत्पादन भारत की स्वदेशी शक्ति का जीवंत उदाहरण था। पहले, पीपीई किट आयात किए जाते थे, लेकिन अब इनका निर्माण घरेलू स्तर पर किया जाता है। धामी ने कहा कि बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो और महात्मा गांधी जैसे लोगों के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा का संचार किया और इस प्रकार राष्ट्र निर्माण का आधार भी बना।
 
उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद, दत्तोपंत ठेंगड़ी और दीनदयाल उपाध्याय ने स्वदेशी-आधारित आर्थिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान और 'वोकल फॉर लोकल' और 'मेक इन इंडिया' जैसे उनके अभियान स्वदेशी मॉडल पर आधारित हैं।
 
मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि 'हाउस ऑफ हिमालयाज' नामक ब्रांड के तहत उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद पूरे देश में लोकप्रिय हो रहे हैं। धामी ने कहा कि ‘हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी' अभियान के तहत उत्तराखंड में जन जागरूकता पैदा की जाएगी।
 
उन्होंने उत्तराखंड के लोगों से नवरात्र, दशहरा और दिवाली के साथ-साथ विवाहों में भी स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमें स्वदेशी उत्पादों को अपनाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली अधिकांश वस्तुएं स्वदेशी हों। हमारे सामूहिक प्रयास हमें आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर ले जाएंगे।
