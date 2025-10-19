जैन समाज के लोगों ने एक साथ खरीदी 186 लक्जरी कारें, मिला 21.22 करोड़ का डिस्काउंट

car deal JITO : गुजरात के जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (JITO) की पहल पर समुदाय के लोगों ने मिलकर पूरे भारत में 186 लग्जरी कारें खरीदीं। इस डील में 60 लाख से लेकर 1.34 करोड़ तक की लक्जरी कारें शामिल थी। इस सामूहिक खरीद से लगभग 21.22 करोड़ रुपए की भारी बचत कर ली।
इन कारों में Audi (ऑडी), BMW (बीएमडब्ल्यू), Mercedes (मर्सिडीज), और अन्य टॉप ब्रांड्स शामिल थे। इस खरीद में अहमदाबाद समेत गुजरात के लोगों का बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने देशभर में हुई इस सामूहिक डील में प्रमुख भूमिका निभाई।
JITO के वाइस-चेयरमैन हिमांशु शाह ने बताया कि जब समुदाय मिलकर खरीदारी करता है तो हमारी मोलभाव करने की ताकत बढ़ जाती है। इससे हमारे सदस्यों को छूट के रूप में सीधा फायदा मिलता है। ब्रांड्स को फायदा यह होता है कि उन्हें एक साथ बड़ी बिक्री मिलती है और विज्ञापन पर खर्च कम करना पड़ता है।
उन्होंने बताया कि इस एक पहल में ही JITO सदस्यों ने कुल 149.54 करोड़ रुपए की लग्जरी कारें खरीदीं, और सामूहिक रूप 21.22 करोड़ रुपए की बचत की।
इस सफलता के बाद, JITO ने 'कम्युनिटी परचेजिंग' के लिए एक अलग विंग बना लिया है। अब वे ऐसी सामूहिक खरीद की योजनाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां, ज्वेलरी और अन्य सेक्टरों तक बढ़ा रहे हैं ताकि समुदाय के लोग और भी क्षेत्रों में सामूहिक बचत का लाभ उठा सकें।
