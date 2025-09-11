Dharma Sangrah

Alto और Wagon R होगी देश की सबसे सस्ती कार, क्या है GST का गणित

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (17:21 IST)
जीएसटी में राहत की घोषणा के बाद देश की बड़ी ऑटोमोबाइल्स कंपनियों ने कारों और बाइक्स की कीमतें घटाना शुरू कर दी हैं। मारुति, टाटा, किआ, महिन्द्रा जैसी कई कंपनियों ने अपनी कारों के दामों में कटौती की है। ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स के मुताबिक जीएसटी दरों में  बदलाव से एंट्री-लेवल कार खरीदने वाले ग्राहकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा।  मारुति सुजुकी की पॉपुलर कारें अब और किफायती होने जा रही हैं।  जीएसटी दरों में बदलाव के बाद कंपनी के कई मॉडल्स की कीमतों पर 8.5 प्रतिशत तक की कमी होगी। अब लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि कौनसे मॉडल की कितनी कीमत कम होगी। क्या आम देशवासी की पसंद ऑल्टो (Alto) और वेगन आर (Wagon R) अब सबसे सस्ती होगी। जानिए कौनसे मॉडल की कितनी कम होगी कीमत।
मारुति सुजुकी ऑल्टो (Maruti Alto)
मारुति सुजुकी ऑल्टो को कंपनी की सबसे सस्ती कार माना जाता है। ऑल्टो के ज्यादातर वेरिएंट्स में करीब 8.5 प्रतिशत तक की कटौती होगी। पहली बार कार खरीदने वाले लोग लोग ऑल्टो K10 को चुनते हैं। कम रखरखाव लागत, ज़्यादा माइलेज और किफ़ायती दामों ने इसे लोकप्रिय बनाया है। यह कई सालों से देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में से एक बनी हुई है। नई जीएसटी दरों के बाद, यह कॉम्पैक्ट हैचबैक 40,000 रुपए तक की कीमत में कटौती के साथ और भी आकर्षक हो गई है। यह एक बड़ी रकम है क्योंकि इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.23 लाख रुपए है। मीडिया खबरों के मुताबिक ऑल्टो VXI (O) CNG मैन्‍युअल वेरिएंट पर ग्राहकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। जिसकी कीमत करीब 52,100 तक कम हो सकती है।
मारुति वैगनआर (Maruti WagonR)
भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में शामिल मारुति सुज़ुकी वैगनआर अब पहले से और किफायती हो गई है। वर्तमान में मारुति वैगनआर की शुरुआती कीमत 5.79 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) है। ‘टॉल बॉय’ कार वैगनआर पर भी भारी राहत का ऐलान हुआ है। 1999 से इस इंडो-जापानी कार ब्रांड ने समय-समय पर नई तकनीक, फीचर्स और सेफ़्टी अपडेट्स के साथ खुद को ग्राहकों की पहली पसंद बनाए रखा है। यह कार मध्यमवर्ग की खास पसंद है। इसके ज़्यादातर वेरिएंट्स में करीब में 8.5 प्रतिशत तक की गिरावट आएगी। खासकर ZXI Plus वेरिएंट (1.2L पेट्रोल इंजन और 5-स्पीड AMT) अब ग्राहकों को लगभग  63,900 रुपए सस्ता मिलेगा। 
मारुति सुजुकी एस-प्रेसो (Maruti S-Presso)
छोटी एसयूवी स्टाइल लुक वाली एस-प्रेसो पर भी ग्राहकों को राहत मिलेगी। कंपनी ने इसके अधिकांश वेरिएंट्स पर कीमत घटाई है। एस-प्रेसो VXI (O) CNG-मैन्‍युअल वेरिएंट पर सबसे बड़ा फायदा होगा, जहां कीमत करीब 52,100 तक घटेगी। Edited by : Sudhir Sharma
(Disclaimer : दर्शाई गई कीमतें ऑटो एक्सपर्ट्‍स की राय और खबरों पर आधारित है। देश के अलग-अलग राज्यों में कीमतों में अंतर हो सकता है) 

