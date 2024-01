Ayodhya : राम मंदिर निर्माण की तैयारी अंतिम चरण में, ट्रस्ट ने बताईं 20 विशेषताएं

10 Features Of The Ram Temple In Ayodhya : भगवान राम मंदिर निर्माण अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आगामी 22 जनवरी में राम मंदिर का प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि पर बना भगवान राम का मंदिर तीन मंजिल का होगा। मंदिर ट्रस्ट ने श्रीराम मंदिर की तस्वीरें जारी करते हुए इसकी विशेषताएं बताई हैं। 22 जनवरी से अयोध्या में उत्तर प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन विभाग द्वारा 2 महीनों के लिए यानी 25 मार्च तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें राम कथा, रामलीला और प्रवचन शामिल है।