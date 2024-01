अयोध्या में होगा अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव, दुनियाभर के पतंगबाज दिखाएंगे हुनर

महोत्‍सव 19 से 21 जनवरी के बीच होने की संभावना

International Kite Festival will be held in Ayodhya : अयोध्या में राम मंदिर में 22 जनवरी को प्रस्तावित रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्तर प्रदेश सरकार एक अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन करेगी। इस पतंग महोत्सव देश और दुनियाभर के प्रसिद्ध पतंगबाजों को अपनी कला दिखाने का अवसर मिलेगा। यह महोत्‍सव 19 से 21 जनवरी के बीच होने की संभावना है।