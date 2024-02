Ram Mandir Ayodhya: प्राण प्रतिष्ठा के बाद कारोबार में आई तेजी, लोगों की बढ़ी आमदनी

Business picks up after consecration in Ayodhya : अयोध्या में दिहाड़ी मजदूर दीपक पांडेय कुछ साल पहले नौकरी की तलाश में दूसरे शहर जाने की योजना बना रहे थे, मगर अब वह राम नगरी में ही जमीन खरीदकर नया घर बनाने की सोच रहे हैं। राम मंदिर (Ram Mandir) में प्राण-प्रतिष्ठा (Pran Pratishtha) के बाद अयोध्या में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते आमदनी में हुई बढ़ोतरी उनकी सोच में आए इस बदलाव का मुख्‍य कारण है।