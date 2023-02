अमस्था अवलेह क्या है? चमत्कारी असर कर रही है यह आयुर्वेदिक दवा

कैसे बनता है अमस्था अवलेह | (Amastha Awaleha is prepared by mixing these herbs)

अमस्था अवलेह कई शुद्ध और असरकारी जड़ी-बूटियों को मिलाकर बनाया जाता है। वासा, कंटकारी, यष्टिमधु, दशमूल, भृंग, पुष्करमूल, कचूर, बहेड़ा, हल्दी, चित्रक, गाजबान, गिलोय, लिसोड़ा, तुलसी, मुस्तक, बबूलछाल, काकड़ासिंगी, सोंठ, मरीच, पीपली, रुदन्ति, दालचीनी, लॉन्ग, इलायची, तेजपत्ता, केसर, आमला पिष्टी, पूह, स्टक, और शीशम का तेल मिलाकर अमस्था अवलेह को तैयार किया जाता है। अमस्था अवलेह ऐसी जड़ी-बूटियां मिलाकर बनाई जाती हैं जो अस्थमा और सांस संबंधी समस्याओं से बचाने में मदद करती हैं।