सोशल मीडिया पर उठी पीएम मोदी से पुतिन के नक्शे क़दम पर चलने की मांग

इसके अतिरिक्त ऐसे ही कई बयान मीम के साथ शेयर किए गए हैं।

Seems like #worldwar3 has arrived?

Meanhwhile #ImranKhaninRussia in midst of #RussiaUkraineConflict He will have to wait longer for loans



Hope #Ukraine gets what's best for them without major losses#WWWIII or not? I wish & Pray for #AkhandBharat

Putin started Akhand Russia‍♀️ pic.twitter.com/BCOKdH3xjC