Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Bihar Election 2025 : तेजस्वी यादव के साथ वोट डालने पहुंचा लालू परिवार, राबड़ी ने तेज प्रताप को भी दिया आशीर्वाद

Advertiesment
हमें फॉलो करें lalu family voting

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (08:50 IST)
Bihar Elections Voting : बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के तहत 121 सीटों पर वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी, बहन मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के साथ वोट डालने पहुंचे। इस दौरान राबड़ी देवी ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को भी आशीर्वाद दे दिया।
 
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि मैं महिलाओं, बच्चों, सभी से अपने घरों से निकलकर वोट देने की अपील करती हूं। उन्होंने कहा कि इस बार बदलाव होगा, जनता बदलाव लाएगी। दोनों बेटों को मां की शुभकामना है। दोनों को आशीर्वाद है।

लालू यादव ने भी वोटिंग के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ! अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है।
राघोपुर से चुनाव मैदान में उतरे तेजस्वी यादव ने वोट डालने के बाद कहा कि हम तो यही कहेंगे कि बदलाव ज़रूरी है, नया बिहार बनाएं, नई सरकार बनाएं। बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर मतदान के बाद परिवार के साथ फोटो भी पोस्ट की। ALSO READ: बिहार में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग का उत्साह, इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर
 
RJD सांसद मीसा भारती ने कहा कि अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोच-समझकर वोट करें। महागठबंधन को अपना समर्थन दें।
 
वहीं रोहिणी आचार्य ने कहा कि ये चुनाव गांवों में रोजगार के लिए दर-दर ठोकर खाने वाले हमारे मजदूर भाइयों के लिए है। मुझे विश्वास है कि हमारे लोग, बिहार के लोग, रोजगार देने वाली सरकार चुनेंगे और डबल इंजन सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।

गौरतलब है कि महुआ से चुनाव मैदान में उतरे तेजप्रताप को लालू यादव ने परिवार और पार्टी से निकाल दिया था। वे जनशक्ति जनता दल बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels