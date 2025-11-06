Bihar Election 2025 : तेजस्वी यादव के साथ वोट डालने पहुंचा लालू परिवार, राबड़ी ने तेज प्रताप को भी दिया आशीर्वाद

Bihar Elections Voting : बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के तहत 121 सीटों पर वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी, बहन मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के साथ वोट डालने पहुंचे। इस दौरान राबड़ी देवी ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को भी आशीर्वाद दे दिया।

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि मैं महिलाओं, बच्चों, सभी से अपने घरों से निकलकर वोट देने की अपील करती हूं। उन्होंने कहा कि इस बार बदलाव होगा, जनता बदलाव लाएगी। दोनों बेटों को मां की शुभकामना है। दोनों को आशीर्वाद है।





लालू यादव ने भी वोटिंग के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ! अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है।

RJD सांसद मीसा भारती ने कहा कि अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोच-समझकर वोट करें। महागठबंधन को अपना समर्थन दें।

वहीं रोहिणी आचार्य ने कहा कि ये चुनाव गांवों में रोजगार के लिए दर-दर ठोकर खाने वाले हमारे मजदूर भाइयों के लिए है। मुझे विश्वास है कि हमारे लोग, बिहार के लोग, रोजगार देने वाली सरकार चुनेंगे और डबल इंजन सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।





गौरतलब है कि महुआ से चुनाव मैदान में उतरे तेजप्रताप को लालू यादव ने परिवार और पार्टी से निकाल दिया था। वे जनशक्ति जनता दल बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं।

