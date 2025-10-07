Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बिहार चुनाव के एलान के बाद एक्शन में लालू यादव, इस पोस्ट से गरमाया सियासी पारा

Advertiesment
हमें फॉलो करें lalu yadav

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025 (08:50 IST)
Lalu Yadav Bihar Election 2025 : बिहार में विधानसभा चुनाव के एलान के साथ ही बिहार में सियासी घमासान तेज हो गया। इस बीच राजद नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने चुनाव की तारीखों के हवाले से तंज कसते हुए कहा कि छह और ग्यारह NDA नौ दो ग्यारह।
 
लालू प्रसाद यादव ने मंगलवार सुबह सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि छह और ग्यारह NDA नौ दो ग्यारह! लालू की इस पोस्ट पर लोग बड़ी संख्या में पोस्ट कर रहे हैं। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रही है।
 
हालांकि इस पोस्ट के कमेंट में बड़ी संख्या में लोगों ने लालू से चारा घोटाले को लेकर सवाल पूछा है। हालांकि कई लोगों ने राजद और लालू के समर्थन में भी पोस्ट किए हैं।
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। वोटिंग 2 चरणों में होगी। 6 और 11 नवंबर को मतदान और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे।
edited by : Nrapendra Gupta 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels