बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के 4 बड़े कारण, तेजस्वी को राहुल से दोस्ती करना पड़ा भारी

बिहार में महागठबंधन की हार का बड़ा कारण चुनाव से ठीक पहले टिकट बंटवारे को लेकर जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी में मतभेद खुलकर सामने आए वह महागठबंधन की हार का सबसे कारण नजर आ रहा है। पहले चरण में 122 सीटों पर नामांकन के बाद भी महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हो पाना महागठबंधन की हार का बड़ा कारण सबित हो रहा है। वहीं राहुल और तेजस्वी जो चुनाव की तारीखों के एलान से पहले एक साथ नजर आ रहे थे वहां बाद में एक साथ नहीं दिखाई दिए जबकि NDA नेता पूरे चुनाव में एकजुट नजर आए वहां महागठबंधन पर बहुत भारी पड़ा।-बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जिस तरह से भाजपा और जेडीयू नेताओं ने लालूराज और जंगलराज को मुद्दा बनाकर अक्रामक चुनावी कैंपेन किया गया वह महागठबंधन की हार का बड़ा कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लालूराज में जिस तरह से बिहार में अपराध का बोलबाला रहा है, उसको चुनाव में NDA ने खूब उछाला। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपने चुनावी रैलियों में कहा कि अगर भैया की सरकार आई तो कट्टा और फिरौती का दौर फिर से लौट आएगा। चुनाव नतीजे बताते है कि यह मुद्दा खुब चला और वोटर्स ने NDA के पक्ष में खूब मतदान किया।