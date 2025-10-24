समस्तीपुर में गरजे पीएम मोदी, बताया बिहार को क्यों नहीं चाहिए लालटेन?

उन्होंने कहा कि इस समय आप जीएसटी बचत उत्सव का भी खूब आनंद ले रहे हैं और कल से छठी मईया का महापर्व भी शुरू होने जा रहा है। ऐसे व्यस्त समय में भी आप इतनी विशाल संख्या में यहां आए हैं, समस्तीपुर का जो ये माहौल है, मिथिला का जो मूड है उसने पक्का कर दिया है- नई रफ्तार से चलेगा बिहार, जब फिर आएगी एनडीए सरकार।

नहीं चाहिए लालटेन : पीएम मोदी ने कहा कि 2024 से पहले राजद ने कांग्रेस को धमकाकर बिहार का विकास रोक दिया था। हमने कांग्रेस से 3 गुना पैसा बिहार को दिया। उन्होंने कहा बिहार में ऐसा कोई कोना नहीं है, जहां विकास नहीं हो रहा हो। उन्होंने लोगों के मोबाइल की लाइट जलवाकर कहा कि जब बिहार में इतनी लाइट है तो लोगों को लालटेन चाहिए क्या? यहां के लोगों को लालटेन की जरूरत नहीं है।

कर्पूरी ठाकुर का अपमान नहीं सहेगा बिहार : पीएम मोदी ने कहा कि यहां आने से पहले मैं कर्पूरी ग्राम गया था, वहां मुझे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धापूर्वक उन्हें नमन करने का अवसर मिला। ये उनका ही आशीर्वाद है कि आज हम जैसे पिछड़े और गरीब परिवारों से निकले लोग इस मंच पर खड़े हैं। महागठबंधन पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें चोरी की आदत हैं, अब वे जननायक की उपाधि चुराने में जुटे हैं। बिहार के लोग कर्पूरी ठाकुर का अपमान नहीं सहेंगे।

नीतीश के नेतृत्व में टूटेगा रिकॉर्ड : मोदी ने साफ कर दिया कि एनडीए नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश के नेतृत्व में राजग सबसे बड़ी जीत दर्ज करेगा। एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश मिलेगा। जीत के सभी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं।

आरक्षण पर क्या बोले मोदी : उन्होंने कहा कि हमने गरीबों, दलितों, महादलितों, पिछड़ों, अतिपिछड़ों के हितों को प्राथमिकता दी है। हमारी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। भाजपा एनडीए ने ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को भी 10 साल के लिए और आगे बढ़ाया।





महिला रोजगार योजना को सराहा : इस समय बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की भी बहुत प्रशंसा हो रही है। बिहार की एक करोड़ 20 लाख बहनों को रोजगार के लिए हर एक बहन के बैंक खाते में 10 हजार रुपए की मदद भेजी गई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 14 नवंबर के बाद जब फिर से एनडीए की सरकार बनेगी तो बिहार की लाखों बहनों को रोजगार बढ़ाने के लिए और अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा।

कांग्रेस और आरजेडी का झूठ का रिकॉर्ड : आरजेडी और कांग्रेस को अपने अपने परिवारों के राजनीतिक भविष्य की ही चिंता है। इसलिए आज वो बिहार के नौजवानों के सामने झूठ के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस का विकास से छत्तीस का आंकड़ा है। जहां आरजेडी जैसा दल हो वहां कानून व्यवस्था हो ही नहीं सकती।

edited by : Nrapendra Gupta