प्रशांत किशोर ने बताया, कौन हैं बिहार चुनाव में एक्स फैक्टर?

प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव पर कहा कि इस बार मतदान प्रतिशत आजादी के बाद से अब तक के सबसे ज्यादा है। मैं महीनों से कह रहा हूं कि बिहार में 60% से ज्यादा जनता बदलाव चाहती है। अब, जन सुराज की वजह से लोगों के पास एक विकल्प है।
उन्होंने कहा कि बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत दर्शाता है कि लोग विकल्प पाकर खुश हैं, और छठ के बाद भी यहां रुके प्रवासी मजदूरों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। वे इन चुनावों में 'X' फैक्टर हैं। जन सुराज को पूरा भरोसा है। 14 नवंबर को इतिहास लिखा जाएगा।
गौरतलब है कि बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर हुए मतदान में आजादी के बाद पहली बार 64.66 फीसदी मतदाताओं ने डाले वोट। पुरुषों की तुलना में महिला वोटर्स में वोटिंग का उत्साह ज्यादा दिखाई दे रहा है।
राज्य में दूसरे चरण की 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज राज्य में 9 नवंबर तक जनसभाएं और रोड शो करेंगे। 14 नवंबर को चुनाव परिणाम आएंगे।
edited by : Nrapendra Gupta