प्रशांत किशोर ने बताया, कौन हैं बिहार चुनाव में एक्स फैक्टर?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , शुक्रवार, 7 नवंबर 2025 (10:20 IST)
Bihar Elections 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 121 सीटों पर हुए रिकॉडतोड़ मतदान ने सभी राजनीतिक दलों की सांसें ऊपर नीचे कर दी है। इस बीच जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने दावा किया कि प्रवासी मजदूर इन चुनावों में एक्स फैक्टर हैं। ALSO READ: Bihar Assembly Elections 2025 में 30 साल में बंपर वोटिंग, NDA की ऐतिहासिक जीत या फिर महागठबंधन की सरकार, क्या बोले नेता
 
प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव पर कहा कि इस बार मतदान प्रतिशत आजादी के बाद से अब तक के सबसे ज्यादा है। मैं महीनों से कह रहा हूं कि बिहार में 60% से ज्यादा जनता बदलाव चाहती है। अब, जन सुराज की वजह से लोगों के पास एक विकल्प है।
 
उन्होंने कहा कि बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत दर्शाता है कि लोग विकल्प पाकर खुश हैं, और छठ के बाद भी यहां रुके प्रवासी मजदूरों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। वे इन चुनावों में 'X' फैक्टर हैं। जन सुराज को पूरा भरोसा है। 14 नवंबर को इतिहास लिखा जाएगा।
 
गौरतलब है कि बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर हुए मतदान में आजादी के बाद पहली बार 64.66 फीसदी मतदाताओं ने डाले वोट। पुरुषों की तुलना में महिला वोटर्स में वोटिंग का उत्साह ज्यादा दिखाई दे रहा है।
 
राज्य में दूसरे चरण की 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज राज्य में 9 नवंबर तक जनसभाएं और रोड शो करेंगे। 14 नवंबर को चुनाव परिणाम आएंगे।
edited by : Nrapendra Gupta 

