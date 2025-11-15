Hanuman Chalisa

राहुल गांधी ने बेगूसराय में तालाब में लगाई थी छलांग, यहां क्या हुआ कांग्रेस का हाल?

rahul gandhi

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

बेगूसराय , शनिवार, 15 नवंबर 2025 (11:47 IST)
Bihar Election Results : बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 43,74,579 यानी 8.71 फीसदी वोट प्राप्त हुए। पार्टी मात्र 6 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी। इस चुनाव में उसके स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी बुरी तरह फ्लॉप हुए। यहां तक कि बेगूसराय में जहां कांग्रेस नेता ने तालाब में छलांग लगाई थी, पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा।
 
कांग्रेस ने 2 नवंबर को सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि राहल गांधी ने बेगूसराय में मछली पकड़ने के साथ ही मछुआरा साथियों से बात कर उनके काम से जुड़ी चुनौतियों और संघर्षों पर भी चर्चा की। उन्होंने यहां एक चुनावी रैली को भी संबोधित किया। ALSO READ: बिहार चुनाव : भाजपा से ज्यादा वोट पाकर भी कैसे हार गई तेजस्वी की राजद?
 
बेगूसराय में भाजपा के कुंदन कुमार ने कांग्रेस की अमिता भूषण को 30,632 वोटों से हरा दिया। कुंदन को 1,19,506 वोट मिले जबकि अमिता 88,874 वोट ही हासिल कर सकी। 2020 में भी यह सीट भाजपा के ही पास थी। 
 
बेगूसराय विधानसभा सीट कभी कांग्रेस का गढ़ रही है। यहां 8 बार कांग्रेस, 6 बार भाजपा, 3 बार सीपीआई और एक बार निर्दलीय विधायक चुनाव जीत चुके हैं। ALSO READ: बिहार चुनाव की 5 सबसे छोटी जीत, कोई 27 वोटों से जीता तो किसी को 30 वोट से मिली जीत
 
गौरतलब है कि बिहार में इस बार भी 202 सीटें जीतकर राजग की सरकार बनती नजर आ रही है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन को मात्र 35 सीटें ही मिली। भाजपा 89 सीटे जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी वहीं राजद मात्र 25 सीटे जीतकर तीसरे नंबर पर रही। 
edited by : Nrapendra Gupta 

