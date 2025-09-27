राहुल, लालू घुसपैठियों को वोट का हक दिलाना चाहते हैं : अमित शाह

राजग सरकार ने अपने वादे पूरे किए : शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जैसे सभी वादे पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि अब बिहार में भी 900 करोड़ से मां सीता का एक भव्य मंदिर बन रहा है। हाल में पूरा किया गया एक और वादा पूर्णिया हवाई अड्डा है, जहां से मैं वापसी की उड़ान भरने वाला हूं। राज्य की राजग सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है, जबकि वृद्ध, विधवा और दिव्यांग का पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई है।