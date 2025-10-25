Dharma Sangrah

तेजस्वी यादव ने गुजरात से की बिहार की तुलना, पीएम मोदी से पूछा सवाल

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 (11:43 IST)
Bihar Assembly Election 2025 : बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बिहार और गुजरात की तुलना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राज्य को ठगने का आरोप लगाया। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल किया कि उन्होंने 11 साल में बिहार को क्या दिया?
 
उन्होंने कहा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आए। उनके भाषण का हर एक वाक्य और शब्द नकारात्मक था। उन्होंने कुछ भी सकारात्मक नहीं कहा। हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहेंगे कि पिछले 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं लेकिन बिहार को आपने दिया क्या है? ALSO READ: बिहार चुनाव में राजीव गांधी की एंट्री, पप्पू यादव ने पूछा तब कहा थे मोदी?
 
तेजस्वी ने कहा कि आप गुजरात में फैक्ट्री लगाएं लेकिन आप बिहार में जीत चाहते हैं तो ऐसा नहीं होने वाला है। बिहार को उन्होंने केवल ठगा है। बिहार हर मामले में गुजरात से बड़ा है। हर दसवां व्यक्ति देश के बिहार से है। प्रधानमंत्री ने केवल बिहार को ठगने का काम किया है। जितना उन्होंने गुजरात को दिया है, उसका 1% भी उन्होंने बिहार को नहीं दिया है
 
महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार ने कहा कि बिहार की जनता हर चीज का हिसाब मांग रही है और प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है। जब से हमने अति पिछड़ा समाज के उपमुख्यमंत्री नाम की घोषणा की है तब से NDA के लोग ट्रोल करने लगे हैं यानी भाजपा के लोग अतिपिछड़ा समाज से नफरत करने लगे हैं।
 
राज्य में महागठबंधन के लिए प्रचार की कमान संभाल रहे तेजस्वी ने दावा किया कि बिहार की जनता परिवर्तन के मूड में है। इस बार महागठबंधन के पक्ष में पूरा माहौल है। ALSO READ: चुनाव में AI के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग सख्त, 3 घंटे में हटानी होगी झूठी प्रचार सामग्री, गाइडलाइंस में क्या है खास?
 
गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की 121 सीटों पर चुनाव प्रचार जोरों से चल रहा है। यहां 6 नवंबर को मतदान होना है। दूसरे चरण की 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना के बाद चुनाव परिणामों की घोषणा 14 नवंबर को होगी।
edited by : Nrapendra Gupta 

