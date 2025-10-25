तेजस्वी यादव ने गुजरात से की बिहार की तुलना, पीएम मोदी से पूछा सवाल

Bihar Assembly Election 2025 : बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बिहार और गुजरात की तुलना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राज्य को ठगने का आरोप लगाया। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल किया कि उन्होंने 11 साल में बिहार को क्या दिया?

तेजस्वी ने कहा कि आप गुजरात में फैक्ट्री लगाएं लेकिन आप बिहार में जीत चाहते हैं तो ऐसा नहीं होने वाला है। बिहार को उन्होंने केवल ठगा है। बिहार हर मामले में गुजरात से बड़ा है। हर दसवां व्यक्ति देश के बिहार से है। प्रधानमंत्री ने केवल बिहार को ठगने का काम किया है। जितना उन्होंने गुजरात को दिया है, उसका 1% भी उन्होंने बिहार को नहीं दिया है

महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार ने कहा कि बिहार की जनता हर चीज का हिसाब मांग रही है और प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है। जब से हमने अति पिछड़ा समाज के उपमुख्यमंत्री नाम की घोषणा की है तब से NDA के लोग ट्रोल करने लगे हैं यानी भाजपा के लोग अतिपिछड़ा समाज से नफरत करने लगे हैं।

गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की 121 सीटों पर चुनाव प्रचार जोरों से चल रहा है। यहां 6 नवंबर को मतदान होना है। दूसरे चरण की 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना के बाद चुनाव परिणामों की घोषणा 14 नवंबर को होगी।

edited by : Nrapendra Gupta