एयरपोर्ट पर बंडी खरीद रहे थे तेजप्रताप यादव, क्या बोले तेजस्वी? वीडियो वायरल

Bihar Assembly Election : बिहार विधानसभा चुनाव में तेजप्रताप यादव और तेजस्वी यादव इन दिनों एक दूसरे के खिलाफ जमकर तंज कस रहे हैं। यहां तक कि तेजस्वी तो अपने बड़े भाई तेजप्रताप यादव की सीट महुआ पर उनके खिलाफ जाकर प्रचार भी कर चुके हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर दोनों भाइयों की मुलाकात का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।
एयरपोर्ट पर तेजप्रताप बंडी (सदरी) खरीद रहे थे। इस दौरान उनके साथ यूट्यूबर समदीश भाटिया भी थे। समदीश ने उन्हें कहा कि हमको गिफ्ट मत दीजिए तेजप्रताप भइया। इस पर तेजप्रताप ने कहा कि हम अपने लिए खरीद रहे हैं। तभी दुकान में एक शख्स ने आकर बताया कि सामने तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी हैं।
इस पर तेजप्रताप ने तेजस्वी को देखा लेकिन कुछ बोले नहीं। तेजस्वी ने हाथ को अभिवादन वाले अंदाज में उठाया और मुस्कुराकर कहा कि शॉपिंग करा रहे हैं क्या भइया? इस भाटिया ने कहा कि वो हमको गिफ्ट दे रहे हैं। तेजस्वी सिर हिलाते हुए मुस्कुरा दिए। तेजस्वी ने भाटिया से कहा कि आप तो बड़े लकी हैं।
इस दौरान तेजप्रताप ने केवल तेजस्वी की तरफ देखा और कुछ देर देखने के बाद मुंह फेरकर चल दिए। वह दुकान में वापस आए और फिर बंडी खरीदने लगे। उन्होंने कहा कि ब्लैक कलर में बंडी है क्या? इसके बाद भाटिया ने तेजप्रताप से पूछा कि बातचीत नहीं होती है क्या? तेजप्रताप ने कहा कि ऊ अपना ठीक हैं।
बहरहाल इस मुलाकात से साफ हो गया कि लालू परिवार में अभी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पिता लालू ने तेजप्रताप को पार्टी के साथ ही परिवार से भी निकाल दिया तो बहन मीसा और रोहिणी उन्हें अपना आशीर्वाद दे चुकी है।
