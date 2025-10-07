TVS Raider 125 का सस्ता मॉडल हुआ लॉन्च, जानिए क्या है नया

2025 TVS Raider 125 Price in india : टीवीएस मोटर इंडिया ने अपनी पॉपुलर कंप्यूटर बाइक रेडर के दो नए अपडेटेड मॉडल भारतीय बाजार में लॉन्च किए हैं। इसमें TFT DD नया टॉप वैरिएंट है, जो SX वैरिएंट से ऊपर है, वहीं SXC DD को iGo वैरिएंट से ऊपर रखा गया है। दोनों मॉडल्स को कई बदलावों के साथ लॉन्च किया गया है। TVS रेडर 125 के नए वैरिएंट का मुकाबला हीरो एक्स्ट्रीम 125R और होंडा CB125 हॉर्नेट से होगा।

जानिए क्या है बाइक्स में नया बाइक में Boost Mode और iGO Assist तकनीक को दिया गया है। इसे फॉलो मी हेडलैंप और मल्टीपल राइड मोड्स जैसे फीचर्स मिले हैं। इसके इंजन में हल्का बदलाव किया गया है। इसमें 124.8 cc एयर और ऑयल-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर, 3-वाल्व SI इंजन दिया गया है। इसके इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इसका इंजन 11.38 PS की पावर और 11.75Nm का टॉर्क जनरेट करता है। TVS Raider अब स्मार्ट तकनीक के साथ आती है, जिसमें Boost Mode के जरिए राइडर को एक जबरदस्त पावर सर्ज मिलती है, जो हर एक्सेलेरेशन में बेहतरीन 11.75Nm का टॉर्क जनरेट करती है। ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी (GTT) तकनीकी बाइक को कम गति पर भी आसानी से चलाने की सुविधा देती है, जिससे राइडर को ट्रैफिक और धीमी गति के दौरान आसानी होती है, साथ ही फ्यूल एफिशियंसी भी बेहतर होती है।

क्या हैं कीमत नए वैरिएंट्स में दोनों तरफ डिस्क ब्रेक सेटअप और सिंगल-चैनल ABS दिया गया है। TFT DD वैरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 93,800 रुपए और SXC DD वैरिएंट की कीमत 95,600 रुपए रखी गई है। बाइक अब 7 वैरिएंट और 12 कलर ऑप्शन के साथ मिलेगी । इस कीमत पर, SXC DD, iGo वैरिएंट से 3300 रुपए महंगा है, और TFT DD, SX वैरिएंट से 1100 रुपए महंगा है।