तूफान मचाने आई BMW की 2026-S 1000 R सुपरनेकेड बाइक, जानिए क्या हैं फीचर्स

BMW ने 19.90 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) कीमत के साथ सुपरनेकेड बाइक S 1000 R का 2026 मॉडल भारत में लॉन्च कर दिया है। नए मॉडल में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बाइक को लेकर कंपनी का दावा है कि यह बाइक सिर्फ 3.2 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 250 किमी/घंटा (इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड) है। यह बाइक कीमत में होंडा CB1000 हॉर्नेट SP (12.36 लाख रुपए), ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल 1200 RS (20.39 लाख रुपए) और डुकाटी स्ट्रीटफाइटर V4 (24.62 लाख रुपए) को टक्कर देगी।

S 1000 R बाइक का वजन 199 किलो है, जो M स्पोर्ट पैकेज के साथ 196 किलो तक कम हो जाता है। इसका फ्यूल टैंक 16.5 लीटर का है। बाइक कई शानदार फीचर्स के साथ आती है, जैसे LED लाइट्स, हेडलाइट प्रो, M क्विक एक्शन थ्रॉटल और ड्रैग टॉर्क कंट्रोल। यह सिस्टम तेजी से थ्रॉटल बंद होने या रियर व्हील के फिसलने पर बाइक को स्थिर रखता है।

इसके अलावा इसमें तीन राइडिंग मोड्स (रोड, रेन, और डायनामिक) और 6.5-इंच का TFT डिस्प्ले भी मिलता है। S 1000 R में वही 999cc इनलाइन-4 लिक्विड-कूल्ड इंजन है, जो अब 170 हॉर्सपावर (पहले से 5hp ज्यादा) और 114Nm टॉर्क देता है। यह 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। बड़े बदलाव के रूप में इसका नया स्प्लिट-हेडलाइट डिजाइन, जो इसे S 1000 RR सुपरस्पोर्ट बाइक के और करीब लाता है। Edited by : Sudhir Sharma