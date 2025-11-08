गड्ढोंभरी सड़क के लिए आया सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिर्फ 999 रुपए...

लॉन्च ऑफर के तहत शुरुआती 1,000 खरीदारों के लिए इसकी कीमत 64,999 रुपए रखी गई है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक इसे सिर्फ 499 में बुक किया जा सकता है। कंपनी के मुताबिक n-First’ को भारत की सबसे कठिन परिस्थितियों में टेस्ट किया गया है- जैसलमेर की गर्मी से लेकर मनाली की ठंड तक। यह शहरी सड़कों और खराब रास्तों पर भी शानदार परफॉर्मेंस देता है।





इसके 16-इंच के बड़े व्हील्स इसे अतिरिक्त स्थिरता और कंट्रोल प्रदान करते हैं। टू-व्हीलर में PMSM मिड-ड्राइव मोटर दी गई है जो स्मूद एक्सेलरेशन और बेहतर एनर्जी एफिशिएंसी देती है। इसमें चेन ट्रांसमिशन तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। 2.5 kWh मॉडल को 0 से 100% चार्ज होने में करीब 5-6 घंटे और 3.0 kWh मॉडल को 7-8 घंटे लगते हैं। इसमें OTA (Over-the-Air) अपडेट्स की सुविधा है जिससे सॉफ्टवेयर अपने आप अपडेट होता रहेगा। ईवी कुल 5 वैरिएंट्स में उपलब्ध होगी।





इनमें 2.5 kWh और 3.0 kWh बैटरी वाले मॉडल शामिल हैं। इसके रंगों में ट्रैफिक रेड (Traffic Red) और प्योर व्हाइट (Pure White) विकल्प दिए गए हैं। टॉप वैरिएंट 3kWh i-Max+ में 109 किलोमीटर की IDC रेंज मिलती है जबकि 2.5 kWh वाले मॉडल (Max और i-Max) 91 किलोमीटर तक की रेंज देते हैं। live location tracking, geo-fencing, remote locking, theft और tow detection, और thermal management system जैसे फीचर्स भी इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनबिल्ट IoT प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप दी गई है। इससे यूजर ऐप यूजर्स को राइड एनालिटिक्स और सुरक्षा अलर्ट भी भेजती है।