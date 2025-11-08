Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






गड्ढोंभरी सड़क के लिए आया सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिर्फ 999 रुपए...

Advertiesment
हमें फॉलो करें Affordable electric scooter

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शनिवार, 8 नवंबर 2025 (17:45 IST)
अगर आप एक अच्छे स्कूटर की तलाश में हैं तो Numeros Motors ने अपना दूसरा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ‘n-First’ लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है खराब सड़कों पर स्कूटर का परफार्मेंस बेहतरीन है। ‘n-First’ को भारतीय इंजीनियरिंग और इटैलियन डिजाइन हाउस Wheelab के सहयोग से तैयार किया गया है। कंपनी का कहान है कि यह बाइक और स्कूटर का कॉम्बिनेशन है।
ALSO READ: किडनैपिंग के बाद बाघ पर सोशल मीडिया का दबाव, आदमखोर ठप्पे से पहले व्यक्ति को सकुशल छोड़ा, पानी पिलाकर सुधारी गलती
लॉन्च ऑफर के तहत शुरुआती 1,000 खरीदारों के लिए इसकी कीमत 64,999 रुपए रखी गई है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक इसे सिर्फ 499 में बुक किया जा सकता है। कंपनी के मुताबिक n-First’ को भारत की सबसे कठिन परिस्थितियों में टेस्ट किया गया है- जैसलमेर की गर्मी से लेकर मनाली की ठंड तक। यह शहरी सड़कों और खराब रास्तों पर भी शानदार परफॉर्मेंस देता है।

इसके 16-इंच के बड़े व्हील्स इसे अतिरिक्त स्थिरता और कंट्रोल प्रदान करते हैं। टू-व्हीलर में PMSM मिड-ड्राइव मोटर दी गई है जो स्मूद एक्सेलरेशन और बेहतर एनर्जी एफिशिएंसी देती है। इसमें चेन ट्रांसमिशन तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। 2.5 kWh मॉडल को 0 से 100% चार्ज होने में करीब 5-6 घंटे और 3.0 kWh मॉडल को 7-8 घंटे लगते हैं। इसमें OTA (Over-the-Air) अपडेट्स की सुविधा है जिससे सॉफ्टवेयर अपने आप अपडेट होता रहेगा। ईवी कुल 5  वैरिएंट्स में उपलब्ध होगी।

इनमें 2.5 kWh और 3.0 kWh बैटरी वाले मॉडल शामिल हैं। इसके रंगों में ट्रैफिक रेड (Traffic Red) और प्योर व्हाइट (Pure White) विकल्प दिए गए हैं। टॉप वैरिएंट 3kWh i-Max+ में 109 किलोमीटर की IDC रेंज मिलती है जबकि 2.5 kWh वाले मॉडल (Max और i-Max) 91 किलोमीटर तक की रेंज देते हैं।  live location tracking, geo-fencing, remote locking, theft और tow detection, और thermal management system जैसे फीचर्स भी इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनबिल्ट IoT प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप दी गई है। इससे यूजर  ऐप यूजर्स को राइड एनालिटिक्स और सुरक्षा अलर्ट भी भेजती है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

किडनैपिंग के बाद बाघ पर सोशल मीडिया का दबाव, आदमखोर ठप्पे से पहले व्यक्ति को सकुशल छोड़ा, पानी पिलाकर सुधारी गलती

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels