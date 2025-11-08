किडनैपिंग के बाद बाघ पर सोशल मीडिया का दबाव, आदमखोर ठप्पे से पहले व्यक्ति को सकुशल छोड़ा, पानी पिलाकर सुधारी गलती

इस वीडियो के सोशल मीडिया पर सामने होते ही स्थानीय वन अधिकारियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने वीडियो में किए गए दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ब्रह्मपुरी के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर (RFO) सचिन नारद ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो ब्रह्मपुरी का नहीं है। हालांकि यह पता नहीं चल पाया है कि इसे कहां रिकॉर्ड किया गया था। यूजर ने इसे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) से जेनरेट किया हुआ बताया। दूसरे ने कहा कि एआई मूवी तो जबरदस्त है, पर इसमें कुछ गलतियां भी हैं। एक अन्य यूजर ने जब ग्रोक से पूछा, तो चैटबॉट ने भी कह दिया कि यह वीडियो असली नहीं है। Edited by : Sudhir Sharma