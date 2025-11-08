Biodata Maker

किडनैपिंग के बाद बाघ पर सोशल मीडिया का दबाव, आदमखोर ठप्पे से पहले व्यक्ति को सकुशल छोड़ा, पानी पिलाकर सुधारी गलती

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शनिवार, 8 नवंबर 2025 (17:08 IST)
आप हैडिंग पढ़कर शायद आपको हंसी आए, लेकिन एक बाघ ने अपने ऊपर आदमखोर का ठप्पा लगने से पहले किडनैप किए व्यक्ति न सिर्फ सकुशल छोड़ा बल्कि गलती सुधारने के लिए बोलत से पानी भी पिलाया। दरअसल ये सब एआई का कमाल है। चलिए पूरा मामला समझते हैं। 
   
सोशल मीडिया पर एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। इसमें एक वयस्क बाघ घर के बाहर कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति पर हमला (Tiger Attack) करके उसे घसीटता हुआ दिखाई दे रहा है। वायरल सीसीटीवी फुटेज (Viral CCTV Footage) में तारीख 31 अक्टूबर और समय सुबह के 6 बज कर 42 मिनट लिखा है। इस कारण लोग इसे हाल की घटना मानकर तेजी से शेयर कर रहे है। अब इसके बाद एक और वीडियो वायरल होता है। इसमें बाघ व्यक्ति को अपने मुंह में भरकर लाता है और छोड़ देता है। इसके बाद व्यक्ति पानी की बोतल लाता है और वह शख्स पानी पीकर बाघ को प्यार करता है।
वीडियो को लेकर क्या है दावा
इस वीडियो को शेयर करके दावा कर रहे हैं कि यह घटना महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी स्थित फॉरेस्ट गेस्ट हाउस की है। चंद्रपुर वह क्षेत्र है, जो ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व के नजदीक होने के कारण अक्सर बाघों के देखे जाने की खबरों में रहता है। शायद इसीलिए यह वीडियो देखकर लोग दहशत में आ गए हैं। यह विचलित कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों बार देखा जा चुका है। 
एआई का वीडियो 
इस वीडियो के सोशल मीडिया पर सामने होते ही स्थानीय वन अधिकारियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने वीडियो में किए गए दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ब्रह्मपुरी के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर (RFO) सचिन नारद ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो ब्रह्मपुरी का नहीं है। हालांकि यह पता नहीं चल पाया है कि इसे कहां रिकॉर्ड किया गया था। यूजर ने इसे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) से जेनरेट किया हुआ बताया। दूसरे ने कहा कि एआई मूवी तो जबरदस्त है, पर इसमें कुछ गलतियां भी हैं। एक अन्य यूजर ने जब ग्रोक से पूछा, तो चैटबॉट ने भी कह दिया कि यह वीडियो असली नहीं है। Edited by : Sudhir Sharma

