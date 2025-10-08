Dharma Sangrah

tvs rtx 300 एडवेंचर सेगमेंट में मचाने आ रही है धमाल, 15 अक्टूबर को होगी एंट्री, क्या रहेगी कीमत

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (17:17 IST)
भारत की प्रमुख टू-व्हीलर कंपनी TVS मोटर अपनी पहली एडवेंचर टूरर बाइक TVS Apache RTX 300 को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। खबरों के मुताबिक कंपनी इस बाइक को 15 अक्टूबर 2025 को लॉन्च करेगी। यह वही बाइक है जिसे सबसे पहले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 (BMGE’25) में पेश किया गया था। 15 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली TVS Apache RTX 300 न सिर्फ कंपनी के लिए एक नया चैप्टर खोलेगी बल्कि भारतीय एडवेंचर बाइक मार्केट में भी एक नई चुनौती पेश करेगी। 
 
क्या होगी खूबियां
TVS Apache RTX 300 कंपनी की पहली ऐसी बाइक होगी जो सीधे  BMW G 310 GS KTM 390 Adventure और  Hero Xpulse 300 जैसे एडवेंचर सेगमेंट की बाइक्स को टक्कर देगी।  TVS ने अपने  RT-XD4 इंजन प्लेटफॉर्म  को 2025 के  MotoSoul इवेंट में पेश किया था और नई Apache RTX 300 इसी प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। बाइक में  300cc लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया जाएगा, जो लगभग  35hp की पावर  और  28.5Nm का टॉर्क  जेनरेट करेगा।
 
हालांकि कंपनी ने अभी बाइक के पूरे हार्डवेयर की जानकारी नहीं दी है, लेकिन  एक्सपो में दिखाए गए मॉडल  से पता चलता है कि यह बाइक ट्रेलिस फ्रेम  पर बनी होगी। इसमें फुली एडजस्टेबल अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क, रियर मोनोशॉक सस्पेंशन, 19-इंच फ्रंट व्हील और 17-इंच रियर व्हील दिए जाएंगे, जो इसे ऑफ-रोड राइडिंग के लिए परफेक्ट बनाएंगे।
TVS ने मार्च 2025 में Apache RTX 300 का डिज़ाइन पेटेंट फाइल किया था। इसके टेस्ट मॉडल को भी कई बार भारतीय सड़कों पर स्पॉट किया जा चुका है। पेटेंट इमेजेज़ और स्पाई शॉट्स से साफ है कि यह बाइक एक दमदार और एडवेंचर-रेडी डिज़ाइन के साथ आएगी। बाइक के फ्रंट में ट्विन LED हेडलैम्प्स LED टर्न इंडिकेटर्स, मस्कुलर फ्यूल टैंक LED टेल लैंप्स और ट्रांसपेरेंट विंडस्क्रीन दी जाएगी। पीछे की तरफ स्प्लिट पिलियन ग्रैब रेल, लगेज रैक और अपस्वेप्ट एग्ज़ॉस्ट इसे और ज्यादा प्रीमियम लुक देंगे। Edited by : Sudhir Sharma

