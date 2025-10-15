16 October Birthday: आपको 16 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

, बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (18:14 IST)

आपका जन्मदिन: 16 अक्टूबर दिनांक 16 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 7 होगा। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति अपने आप में कई विशेषता लिए होते हैं। यह अंक वरूण ग्रह से संचालित होता है। आप खुले दिल के व्यक्ति हैं। आपकी प्रवृत्ति जल की तरह होती है। जिस तरह जल अपनी राह स्वयं बना लेता है वैसे ही आप भी तमाम बाधाओं को पार कर अपनी मंजिल पाने में कामयाब होते हैं। आप पैनी नजर के होते हैं। किसी के मन की बात तुरंत समझने की आपमें दक्षता होती है।

आपके लिए खास शुभ दिनांक : 7, 16, 25 शुभ अंक : 7, 16, 25, 34

शुभ वर्ष : 2029 ईष्टदेव : भगवान शिव तथा विष्णु शुभ रंग : सफेद, पिंक, जामुनी, मेहरून

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल करियर: आपके कार्य में तेजी का वातावरण रहेगा। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए समय सुखकर रहेगा। आपको प्रत्येक कार्य में जुटकर ही सफलता मिलेगी।

कारोबार: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी। उपाय: नवीन कार्य-योजना शुरू करने से पहले केसर का लंबा तिलक लगाएं व मंदिर में पताका चढ़ाएं।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हेमा मालिनी (Hema Malini): प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ।

नवीन पटनायक (Naveen Patnaik) - ओडिशा के मुख्यमंत्री और एक प्रमुख भारतीय राजनेता।

पृथ्वीराज सुकुमारन (Prithviraj Sukumaran) (1982) - मलयालम सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता और गायक।

ऑस्कर वाइल्ड (Oscar Wilde) (1854) - प्रसिद्ध आयरिश नाटककार, उपन्यासकार और कवि। राजीव खंडेलवाल (Rajeev Khandelwal) - भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता।

आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!



