18 October Birthday: आपको 18 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

, शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 (18:15 IST)

18 October Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 18 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

आपके लिए खास शुभ दिनांक : 9, 18, 27 शुभ अंक : 1, 2, 5, 9, 27, 72

शुभ वर्ष : 2025, 2036, 2045 ईष्टदेव : हनुमान जी, मां दुर्गा। शुभ रंग : लाल, केसरिया, पीला

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल करियर: राजनैतिक व्यक्ति सफलता का स्वाद चख सकते हैं। अधिकार क्षेत्र में वृद्धि संभव है। आप अपनी शक्ति का सदुपयोग कर प्रगति की और अग्रसर होंगे। नौकरी में आ रही बाधा दूर होगी।

सेहत: स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। परिवार: पारिवारिक विवाद सुलझेंगे। मित्रों स्वजनों का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजनाओं में सफलता मिलेगी।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति ओम पुरी (Om Puri): भारतीय सिनेमा के बहुमुखी अभिनेता, जिन्होंने अपनी फिल्मों से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई।

फ्रीडा पिंटो (Freida Pinto): भारतीय अभिनेत्री, जिन्होंने स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय सफल फिल्मों में काम किया है।

ज़ैक एफ्रॉन (Zac Efron): लोकप्रिय अमेरिकी अभिनेता, जो हाई स्कूल म्यूजिकल और कई हॉलीवुड फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं।

नरेंद्र हिरवानी (Narendra Hirwani): पूर्व भारतीय क्रिकेट लेग स्पिन गेंदबाज, जिन्हें टेस्ट डेब्यू में 16 विकेट लेने के रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है।

एन. डी. तिवारी (Narayan Dutt Tiwari): उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, वरिष्ठ भारतीय राजनीतिज्ञ।