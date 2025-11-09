10 November Birthday: आपको 10 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

, रविवार, 9 नवंबर 2025 (18:18 IST)

10 November Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 10 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

आपका जन्मदिन: 10 नवंबर दिनांक 10 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 1 होगा। आप राजसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आपको अपने ऊपर किसी का शासन पसंद नहीं है। आप साहसी और जिज्ञासु हैं। आपका मूलांक सूर्य ग्रह के द्वारा संचालित होता है।

आप सौन्दर्यप्रेमी हैं। आपमें सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला आपका आत्मविश्वास है। इसकी वजह से आप सहज ही महफिलों में छा जाते हैं। आप अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं। आपकी मानसिक शक्ति प्रबल है। आपको समझ पाना बेहद मुश्किल है। आप आशावादी होने के कारण हर स्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं।

आपके लिए खास शुभ दिनांक : 1, 10, 20, 28 शुभ अंक : 1, 10, 20, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82

शुभ वर्ष : 2026, 2044, 2053, 2062 ईष्टदेव : सूर्य उपासना तथा मां गायत्री शुभ रंग : लाल, केसरिया, क्रीम,

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष उत्तम रहेगा। पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण कार्य होंगे। अविवाहितों के लिए सुखद स्थिति बन रही है। विवाह के योग बनेंगे। नौकरीपेशा के लिए समय उत्तम हैं। पदोन्नति के योग हैं। बेरोजगारों के लिए भी खुशखबर है इस वर्ष आपकी मनोकामना पूरी होगी। यह वर्ष आपके लिए अत्यंत सुखद रहेगा। अधूरे कार्यों में सफलता मिलेगी।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति मार्टिन लूथर (Martin Luther): एक जर्मन धर्मशास्त्री, जिन्होंने प्रोटेस्टेंट सुधार (Protestant Reformation) की शुरुआत की थी। उन्हें ईसाई धर्म के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है।

फ्रेडरिक शिलर (Friedrich Schiller): एक जर्मन कवि, दार्शनिक, चिकित्सक, इतिहासकार और नाटककार। उन्हें जर्मनी के सबसे महत्वपूर्ण शास्त्रीय नाटककारों में से एक माना जाता है।

जॉनी मार्क्स (Johnny Marks): अमेरिकी संगीतकार और गीतकार। आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!