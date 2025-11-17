18 November Birthday: आपको 18 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

, सोमवार, 17 नवंबर 2025 (18:11 IST)

आपका जन्मदिन: 18 नवंबर अंक ज्योतिष का सबसे आखरी मूलांक है नौ। आपके जन्मदिन की संख्या भी नौ है। आप सही मायनों में उत्साह और साहस के प्रतीक हैं। मंगल ग्रहों में सेनापति माना जाता है। अत: आप में स्वाभाविक रूप से नेतृत्त्व की क्षमता पाई जाती है। लेकिन आपको बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। मंगल के मूलांक वाले चालाक और चंचल भी होते हैं। आपको लड़ाई-झगड़ों में भी विशेष आनंद आता है। आपको विचित्र साहसिक व्यक्ति कहा जा सकता है। यह मूलांक भूमि पुत्र मंगल के अधिकार में रहता है। आप बेहद साहसी हैं। आपके स्वभाव में एक विशेष प्रकार की तीव्रता पाई जाती है।

आपके लिए खास शुभ दिनांक : 9, 18, 27 शुभ अंक : 1, 2, 5, 9, 27, 72

शुभ वर्ष : 2025, 2036, 2045 ईष्टदेव : हनुमान जी, मां दुर्गा। शुभ रंग : लाल, केसरिया, पीला

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल करियर: राजनैतिक व्यक्ति सफलता का स्वाद चख सकते हैं। अधिकार क्षेत्र में वृद्धि संभव है। आप अपनी शक्ति का सदुपयोग कर प्रगति की और अग्रसर होंगे। नौकरी में आ रही बाधा दूर होगी।

सेहत: स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। परिवार: पारिवारिक विवाद सुलझेंगे। मित्रों स्वजनों का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजनाओं में सफलता मिलेगी।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति वी. शांताराम (V. Shantaram): भारतीय सिनेमा के एक महान फ़िल्मकार, निर्देशक, निर्माता और अभिनेता।

बटुकेश्वर दत्त (Batukeshwar Dutt): भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी।

कमल नाथ (Kamal Nath): भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं।

अपारशक्ति खुराना (Aparshakti Khurana): एक भारतीय अभिनेता, रेडियो जॉकी, हास्य अभिनेता, गायक, संगीत निर्देशक, टेलीविजन होस्ट और एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं।