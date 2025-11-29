Hanuman Chalisa

30 November Birthday: आपको 30 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

हमें फॉलो करें 30 November Birthday

WD Feature Desk

, शनिवार, 29 नवंबर 2025 (18:17 IST)
30 November Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक1 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :
 
आपका जन्मदिन: 30 नवंबर
 
अंक ज्योतिष के अनुसार आपका मूलांक तीन आता है। यह बृहस्पति का प्रतिनिधि अंक है। आप दार्शनिक स्वभाव के होने के बावजूद एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति रखते हैं। आपकी शिक्षा के क्षेत्र में पकड़ मजबूत होगी। आप एक सामाजिक प्राणी हैं। ऐसे व्यक्ति निष्कपट, दयालु एवं उच्च तार्किक क्षमता वाले होते हैं। आप सदैव परिपूर्णता या कहें कि परफेक्शन की तलाश में रहते हैं यही वजह है कि अकसर अव्यवस्थाओं के कारण तनाव में रहते हैं। अनुशासनप्रिय होने के कारण कभी-कभी आप तानाशाह भी बन जाते हैं।
 
आपके लिए खास 
 
शुभ दिनांक : 3, 12, 21, 30
 
शुभ अंक : 1, 3, 6, 7, 9,
 
शुभ वर्ष : 2028, 2030, 2031, 2034, 2043, 2049, 2052,
 
ईष्टदेव : देवी सरस्वती, देवगुरु बृहस्पति, भगवान विष्णु
 
शुभ रंग : पीला, सुनहरा और गुलाबी
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
कारोबार: नवीन व्यापार की योजना भी बन सकती है। आपके लिए यह वर्ष सुखद है। किसी विशेष परीक्षा में सफलता मिल सकती है। नौकरीपेशा के लिए प्रतिभा के बल पर उत्तम सफलता का है। शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे।
 
परिवार: दांपत्य जीवन में सुखद स्थिति रहेगी। घर या परिवार में शुभ कार्य होंगे। मित्र वर्ग का सहयोग सुखद रहेगा। 
 
यात्रा योग: महत्वपूर्ण कार्य से यात्रा के योग भी है। 
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
जगदीश चंद्र बोस (Sir Jagadish Chandra Bose): भारत के महान वैज्ञानिक, जिन्होंने भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और पुरातात्विक अध्ययन में अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया।
 
भक्ति शर्मा (Bhakti Sharma): भारतीय तैराक और ओपन वॉटर तैराकी में विश्व रिकॉर्ड धारक।
 
मैत्रेयी पुष्पा (Maitreyi Pushpa): हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार और उपन्यासकार।
 
वाणी जयराम (Vani Jairam): प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायिका, जिन्हें 'आधुनिक भारत की मीरा' कहा जाता था। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!

