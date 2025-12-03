Hanuman Chalisa

04 December Birthday: आपको 04 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

WD Feature Desk

, बुधवार, 3 दिसंबर 2025 (18:17 IST)
04 December Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 4 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :
 
आपका जन्मदिन: 4 दिसंबर
 
दिनांक 4 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 4 होगा। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अनेक परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है। जैसे तेज स्पीड से आती गाड़ी को अचानक ब्रेक लग जाए ऐसा उनका भाग्य होगा। लेकिन यह भी निश्चित है कि इस अंक वाले अधिकांश लोग कुलदीपक होते हैं। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति जिद्दी, कुशाग्र बुद्धि वाले, साहसी होते हैं। आपका जीवन संघर्षशील होता है। इनमें अभिमान भी होता है। ये लोग दिल के कोमल होते हैं किन्तु बाहर से कठोर दिखाई पड़ते हैं। इनकी नेतृत्त्व क्षमता के लोग कायल होते हैं।
 
आपके लिए खास 
 
शुभ दिनांक : 4, 8, 13, 22, 26, 31
 
शुभ अंक : 4, 8,18, 22, 45, 57
 
शुभ वर्ष : 2031, 2040, 2060
 
ईष्टदेव : श्री गणेश, श्री हनुमान
 
शुभ रंग : नीला, काला, भूरा
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
 
शुभ कार्य : मान-सम्मान में वृद्धि होगी, वहीं मित्र वर्ग का सहयोग मिलेगा। नौकरीपेशा प्रयास करें तो उन्नति के चांस भी है। 
 
व्यापार : नवीन व्यापार की योजना प्रभावी होने तक गुप्त ही रखें। यह वर्ष पिछले वर्ष के दुष्प्रभावों को दूर करने में सक्षम है। आपको सजग रहकर कार्य करना होगा। शत्रु पक्ष पर प्रभावपूर्ण सफलता मिलेगी।
 
परिवार : परिवारिक मामलों में सहयोग के द्वारा सफलता मिलेगी। विवाह के मामलों में आश्चर्यजनक परिणाम आ सकते हैं।
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
सैयद जावेद अहमद जाफरी (Syed Javed Ahmed Jafri): एक भारतीय अभिनेता, नर्तक और हास्य अभिनेता हैं जो हिंदी फिल्मों और टेलीविजन शो में दिखाई दिए हैं।
 
इन्द्र कुमार गुजराल (Indra Kumar Gujral): भारत के बारहवें प्रधानमंत्री।
 
श्री आर. वेंकटरमन/ रामस्वामी वेंकटरमण (Mr. R. Venkataraman): भारत के आठवें राष्ट्रपति।
 
श्रीनिवास कृष्णन (Srinivasa Krishnan): प्रसिद्ध भारतीय भौतिक वैज्ञानिक।
 
सुनीता रानी (Sunita Rani): प्रसिद्ध भारतीय महिला खिलाड़ी। 
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!

