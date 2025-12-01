Dharma Sangrah

Lal Kitab Singh rashi upay 2026: सिंह राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, वैवाहिक जीवन रहेगा शानदार

अनिरुद्ध जोशी

, सोमवार, 1 दिसंबर 2025 (14:57 IST)
Lal Kitab Singh rashi upay 2026: वर्ष 2026 सिंह राशि की कुंडली में राहु) और केतु का गोचर क्रमश: सातवें और प्रथम भाव में चल रहा है जो परिस्थिति को बिगाड़ने का कार्य कर सकता है। हालांकि बृहस्पति के 11वें और 12वें भाव का गोचर आपके लड़खड़ाते जीवन को संभाल सकता है। दूसरी ओर अष्टम का शनि क्या करेगा यह कह नहीं सकते। इसलिए राहु, केतु और शनि से बचने के लिए लाल किताब के अचूक उपाय करना जरूरी है तभी आप पूरे वर्ष इन पापी ग्रहों से बचकर रह सकते हैं।
ALSO READ: Lal Kitab Kark rashi upay 2026: कर्क राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, परिवार रहेगा सुरक्षित
गाय की सेवा: गाय में सभी देवी-देवताओं का वास माना जाता है और यह गुरु ग्रह का भी प्रतिनिधित्व करती है। लगातार 43 दिनों तक गाय को हरा चारा (जैसे घास या पालक) खिलाएं। यह उपाय आपके भाग्य को मजबूत करता है और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति में सहायक होता है।
 
पीपल की सेवा: पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, जो गुरु बृहस्पति के अधिदेवता हैं। पीपल की जड़ में प्रतिदिन जल चढ़ाएं। शनिवार को विशेष रूप से पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह उपाय आर्थिक संकटों को दूर करता है, दुर्भाग्य को मिटाता है और आपकी ज्ञान तथा बुद्धि को बढ़ाता है।
 
स्नान नियम: जल और आसन का सही उपयोग शरीर और मन को शुद्ध करता है, जिससे सकारात्मकता बढ़ती है। स्नान करते समय किसी पत्थर या लकड़ी के आसन पर बैठ कर ही स्नान करें। नहाने के जल में थोड़ा सा इत्र (Sugandhi) या गंगाजल मिलाएं। आसन पर बैठकर स्नान करने से गुरु की ऊर्जा शरीर में संतुलित होती है, और इत्र या गंगाजल मानसिक शांति और पवित्रता प्रदान करता है। यह ग्रहों के दोष भी मिटाता है।
ALSO READ: Lal Kitab mithun rashi upay 2026: मिथुन राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, केतु देगा चोट
कंबल दान: दान को धर्म का महत्वपूर्ण अंग माना गया है और यह ग्रहों के दोषों को शांत करता है। किसी मंदिर या ज़रूरतमंद व्यक्ति को काले और सफेद रंग वाला कंबल दान करें। यह उपाय न केवल गुरु बल्कि शनि के दोषों को भी शांत करता है, जिससे जीवन में स्थिरता और कष्टों से मुक्ति मिलती है।
 
केसर तिलक: केसर (या हल्दी) का पीला रंग बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है और तिलक लगाना एकाग्रता व सकारात्मकता बढ़ाता है। प्रतिदिन माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। यह उपाय बुद्धि और ज्ञान को तीक्ष्ण करता है। यह आपकी निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है और भाग्य का समर्थन सुनिश्चित करता है।
ALSO READ: Lal Kitab mesh rashi upay 2026: मेष राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, पूरा वर्ष रहेगा शनि से सुरक्षित
गुड़ चना: बंदरों को गुड़ और चना खिलाना हनुमान जी (जो मंगल और गुरु दोनों से जुड़े हैं) की कृपा प्राप्त करने का एक सरल तरीका है। जहां भी बंदर नज़र आएं, उन्हें गुड़ और चने खिलाते रहें। यदि यह संभव न हो, तो हनुमान मंदिर में गुड़ चना अर्पित करें। यह उपाय संकटों से रक्षा करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और धन प्राप्ति के मार्ग खोलता है।

