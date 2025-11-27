Lal Kitab mesh rashi upay 2026: मेष राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, पूरा वर्ष रहेगा शनि से सुरक्षित

Lal Kitab mesh rashi upay 2026: वर्ष 2026 में मेष राशि वालों के लिए की कुंडली में शनि मीन राशि में होकर 12वें भाव में गोचर कर रहा है जो कि साढ़ेसाती के प्रथम चरण की स्थिति है। दूसरी और पंचम भाव का केतु भी समस्याएं खड़ी कर सकता है। इसके चलते जातक यदि किसी भी तरह से परेशानी में है तो अब हो जाएं निश्चिंत क्योंकि संपूर्ण वर्ष को बेहतर बनाने और शनि की साढ़ेसाती से बचने के लिए यहां दिए जा रहे हैं अचूक उपाय।
1. केसर का तिलक: प्रतिदिन माथे पर, गले में और नाभि पर केसर का तिलक लगाएं। यह न केवल शनि के नकारात्मक प्रभाव को रोकेगा बल्कि यह बृहस्पति के बल को बढ़ाएगा भी।
2. छाया दान: ग्यारह शनिवार को शाम के समय शनि मंदिर में छाया दान करें। अर्थात एक कटोरी में सरसो का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखकर उसे शनि देव के चरणों में रख दें और शनिवार के दिन ही दस अंधों को भोजन कराएं या सफाईकर्मी को कुछ-न-कुछ दान देते रहें।
3. हनुमान पूजा: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह करना अत्यंत ही जरूरी है। यह सभी तरह के संकटों से बचाएगा। इसी के साथ ही हनुमानजी को प्रति मंगलवार मीठा पान चढ़ाते रहें। वर्ष में कम-से-कम 2 बार हनुमानजी को चोला अर्पित करें।
4. नीम का पेड़:
वर्ष की शुरुआत में कहीं पर भी नीम का पेड़ या पौधा लगा दें या प्रति मंगलवार नीम के पेड़ की पूजा करते रहें।