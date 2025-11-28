Lal Kitab Vrishabha rashi upay 2026: वृषभ राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, राहु केतु देगा संकट

Lal Kitab Vrishabha rashi upay 2026: वर्ष 2026 वृषभ राशि वालों के लिए एकादश भाव के शनि की स्थिति अच्छी है लेकिन राहु और केतु का गोचर क्रमशः 10वें और 4थे भाव में होकर कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता और पारिवारिक जीवन में चुनौतियों का संकेत दे रहा है। ऐसे में वर्ष 2026 को शानदार और संकट मुक्त बनाने के लिए आजमाएं लाल किताब के अचूक उपाय।

1. मखाने की खीर: प्रति शुक्रवार को मखाने की खीर बनाएं और उसे मां लक्ष्मी को अर्पित करें। फटे हुए या गंदे कपड़े बिल्कुल न पहनें। घर में सुगंधित वातावरण बनाए रखें। 43 दिन तक गुप्तांगों को दही से धोना है।

2. हल्दी का तिलक: नियत्य प्रतिदिन माथे पर या कम से कम 96 दिन तक हल्दी का तिलक लगाना है। किसी धार्मिक स्थल पर चने की दाल या धार्मिक पुस्तकें दान करें। कभी झूठ न बोलें और दूसरों के प्रति ईमानदार रहें।

3. पीपल के पेड़ की सेवा: हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पीपल की पूजा करके परिक्रमा करें। किसी भी प्रकार से शनि का दान न करें

4. फिटकरी का उपाय: 43 दिन तक रात में फिटकरी का कुल्ला करके सोएं। 5. चांदी का चौकौर टूकड़ा: अपनी जेब में या पर्स में चांदी का एक चौकोर टुकड़ा रखें।

6. आंवले की पूजा: कहीं पर भी आंवले का पेड़ लगाएं और उसकी पूजा करें। यह सभी प्रकार के रोग, शत्रु, कर्ज और करियर बाधा को दूर करेगा। यह बुध और बृहस्पति की शुभता के लिए है।