06 December Birthday: आपको 6 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

WD Feature Desk

, शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025 (18:17 IST)
06 December Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 6 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: Paush month: पौष मास का महत्व और पौराणिक कथा
 
आपका जन्मदिन: 6 दिसंबर
 
दिनांक 6 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 6 होगा। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति आकर्षक, विनोदी, कलाप्रेमी होते हैं। आपमें गजब का आत्मविश्वास है। इसी आत्मविश्वास के कारण आप किसी भी परिस्थिति में डगमगाते नहीं है। आपको सुगंध का शौक होगा। आप अपनी महत्वाकांक्षा के प्रति गंभीर होते हैं। 6 मूलांक शुक्र ग्रह द्वारा संचालित होता है। अत: शुक्र से प्रभावित बुराई भी आपमें पाई जा सकती है। जैसे स्त्री जाति के प्रति आपमें सहज झुकाव होगा। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुषों के प्रति आपकी दिलचस्पी होगी। लेकिन आप दिल के बुरे नहीं है।
 
आपके लिए खास 
 
शुभ दिनांक : 6, 15, 24
 
शुभ अंक : 6, 15, 24, 33, 42, 51, 69, 78
 
शुभ वर्ष : 2021, 2026
 
ईष्टदेव : मां सरस्वती, महालक्ष्मी
 
शुभ रंग : क्रीम, सफेद, लाल, बैंगनी
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
करियर: जो विद्यार्थी सीए की परीक्षा देंगे उनके लिए शुभ रहेगा। व्यापार-व्यवसाय में भी सफलता रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्ति अपने परिश्रम के बल पर उन्नति के हकदार होंगे। बैंक परीक्षाओं में भी सफलता अर्जित करेंगे।
 
परिवार: विवाह के योग भी बनेंगे। स्त्री पक्ष का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी। दाम्पत्य जीवन में मिली जुली स्थिति रहेगी। 
 
इस बात का रखें ध्यान: आर्थिक मामलों में सभंलकर चलना होगा।
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
रवींद्रसिंह अनिरुद्धसिंह जडेजा (Ravindrasinh Anirudhsinh Jadeja): एक भारतीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जो सभी प्रारूपों में भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं।
 
प्रवीण कुमार सोबती (Praveen Kumar Sobti): प्रवीण कुमार ने एक अभिनेता के रूप में, 50 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया और 'भीम' का प्रसिद्ध किरदार निभाया। चोपड़ा की टेलीविजन श्रृंखला महाभारत।
 
शेखर कुलभूषण कपूर/ शेखर कपूर (Shekhar Kapoor): एक भारतीय फिल्म निर्माता और अभिनेता हैं।
 
श्रेयस अय्यर (Shreyas Santosh Iyer): श्रेयस संतोष अय्यर एक भारतीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जो दाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं।
 
यशवंत सिन्हा (Yashwant Sinha): भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वरिष्ठ नेता और तृणमूल कांग्रेस के नेता तथा भारत के पूर्व वित्त मंत्री। 
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं! ALSO READ: Meen Rashi 2026: मीन राशि का राशिफल: शनि और राहु से रहें बचकर, गुरु करेंगे भविष्य तय

