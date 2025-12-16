17 December Birthday: आपको 17 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

, मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 (18:09 IST)

आपका जन्मदिन: 17 दिसंबर दिनांक 17 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 8 होगा। आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसका एक मतलब होता है। आपके मन की थाह पाना मुश्किल है। आपको सफलता अत्यंत संघर्ष के बाद हासिल होती है। कई बार आपके कार्यों का श्रेय दूसरे ले जाते हैं। यह ग्रह सूर्यपुत्र शनि से संचालित होता है। इस दिन जन्मे व्यक्ति धीर गंभीर, परोपकारी, कर्मठ होते हैं। आपकी वाणी कठोर तथा स्वर उग्र है। आप भौतिकतावादी है। आप अदभुत शक्तियों के मालिक हैं।

आपके लिए खास शुभ दिनांक : 8, 17, 26 शुभ अंक : 8, 17, 26, 35, 44

शुभ वर्ष : 2042 ईष्टदेव : हनुमानजी, शनि देवता शुभ रंग : काला, गहरा नीला, जामुनी

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अनुकूल ही रहेगा। कारोबार: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति रितेश विलासराव देशमुख (Riteish Vilasrao Deshmukh): भारतीय अभिनेता, टेलीविजन प्रस्तोता, निर्माता, पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता हैं जो हिंदी में काम करते हैं।

जॉन अब्राहम (John Abraham): भारतीय फ़िल्म अभिनेता। सुरेश ओबेरॉय (Suresh Oberoi): एक भारतीय अभिनेता और राजनीतिज्ञ।

एलन वूरीज़ (Allen Voorhees): अमेरिकी इंजीनियर और शहरी योजनाकार। सखाराम गणेश देउसकर (Sakharam Ganesh Deoskar): क्रांतिकारी लेखक, इतिहासकार तथा पत्रकार।