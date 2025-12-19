rashifal-2026

20 December Birthday: आपको 20 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

WD Feature Desk

शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 (18:23 IST)
20 December Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 20 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: December 2025 Horoscope: 15 से 21 दिसंबर का साप्ताहिक राशिफल, जानिए किसे मिलेगी सफलता?
 
आपका जन्मदिन: 20 दिसंबर
 
दिनांक 20 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 2 होगा। आप अत्यधिक भावुक होते हैं। आप स्वभाव से शंकालु भी होते हैं। दूसरों के दु:ख-दर्द से आप परेशान हो जाना आपकी कमजोरी है। ग्यारह की संख्या आपस में मिलकर दो होती है इस तरह आपका मूलांक दो होगा। इस मूलांक को चंद्र ग्रह संचालित करता है। चंद्र ग्रह मन का कारक होता है।
 
चंद्र के समान आपके स्वभाव में भी उतार-चढ़ाव पाया जाता है। आप अगर जल्दबाजी को त्याग दें तो आप जीवन में बहुत सफल होते हैं। आप मानसिक रूप से तो स्वस्थ हैं लेकिन शारीरिक रूप से आप कमजोर हैं। चंद्र ग्रह स्त्री ग्रह माना गया है। अत: आप अत्यंत कोमल स्वभाव के हैं। आपमें अभिमान तो जरा भी नहीं होता।
 
आपके लिए खास 
 
शुभ दिनांक : 2, 11, 20, 29
 
शुभ अंक : 2, 11, 20, 29, 56, 65, 92
 
शुभ वर्ष : 2027, 2029, 2036
 
ईष्टदेव : भगवान शिव, बटुक भैरव
 
शुभ रंग : सफेद, हल्का नीला, सिल्वर ग्रे
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
करियर: लेखन से संबंधित मामलों में सावधानी रखना होगी। किसी नवीन कार्य योजनाओं की शुरुआत करने से पहले बड़ों की सलाह लें। व्यापार-व्यवसाय की स्थिति ठीक-ठीक रहेगी। 
 
परिवार: पारिवारिक विवाद आपसी मेलजोल से ही सुलझाएं। दखलअंदाजी ठीक नहीं रहेगी।
 
सेहत: स्वास्थ्य की दृष्टि से संभल कर चलने का वक्त होगा। 
 
सलाह: बगैर देखे किसी कागजात पर हस्ताक्षर ना करें। 
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
धीरज धूपर (Dheeraj Dhoopar): एक भारतीय अभिनेता और मॉडल हैं जो हिंदी टेलीविजन में दिखाई देते हैं।
 
संजीदा शेख (Sanjeeda Sheikh): एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो हिंदी टेलीविजन उद्योग में काम करती हैं।
 
सोहेल खान (Sohail Salim Abdul Rashid Khan): सोहेल सलीम अब्दुल राशिद खान हिंदी सिनेमा के भारतीय अभिनेता, लेखक, फिल्म निर्देशक और निर्माता हैं।
 
रॉबिन शॉ (Robin Shaw): प्रसिद्ध साहित्यकार। 
 
राज कुमार सिंह (Raj Kumar Singh): पूर्व भारतीय नौकरशाह और भारत सरकार में वर्तमान केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: शुक्र का बृहस्पति की धनु राशि में गोचर: 5 राशियों पर होगा बहुत ही शुभ असर

