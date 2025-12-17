rashifal-2026

वर्ष 2026 को सबसे अच्छा बनाने के लिए लाल किताब के 12 अचूक उपाय और 5 नियम

WD Feature Desk

, बुधवार, 17 दिसंबर 2025 (17:14 IST)
Lal Kitab 2026: वर्ष 2026 को अपने जीवन का सबसे सफल और सुखद साल बनाने के लिए लाल किताब के उपाय बहुत ही सरल और प्रभावी माने जाते हैं। लाल किताब के अनुसार, ग्रहों की चाल को अपने पक्ष में करने के लिए केवल बाहरी उपाय ही नहीं, बल्कि आचरण में बदलाव भी जरूरी है। यहां वर्ष 2026 के लिए कुछ अचूक उपाय दिए गए हैं।
 
भाग्य को जागृत करने के उपाय (गुरु और सूर्य):
1. केसर का तिलक: प्रतिदिन अपने माथे, नाभि और जीभ पर केसर का तिलक लगाएं। यह आपके गुरु (बृहस्पति) को मजबूत करेगा, जिससे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और भाग्य का साथ मिलेगा।
 
2. नियमित मंदिर दर्शन: सप्ताह में कम से कम एक बार अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर सिर झुकाएं। आप चाहें तो अपने ईष्‍ट देव के वार के दिन उनके मंदिर जा सकते हैं। यह उपाय गुरु के साथ ही केतु को भी शुभ करेगा।
 
3. तांबे के लोटे का प्रयोग: यदि आप मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं या रात में नींद नहीं आती है तो रात को तांबे के लोटे में पानी भरकर सिरहाने रखें और सुबह उसे किसी पौधे (पीपल, नीम और बरगद को छोड़कर) में डाल दें या बाहर ढोल दें। यह सूर्य और मंगल को शुभ करता है।
 
आर्थिक समृद्धि और सुख-शांति के उपाय (शुक्र और लक्ष्मी):
4. परफ्यूम या इत्र का प्रयोग: यदि आप अपने जीवन में धन चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन सफेद सुगंधित फूलों का दान करें और स्वयं सुगंधित इत्र का प्रयोग करें। इससे शुक्र मजबूत होता है और भौतिक सुख-सुविधाएं बढ़ती हैं।
 
5. साफ-सफाई: अपने घर के उत्तर-पश्चिम कोने को हमेशा साफ रखें और वहां कबाड़ न जमा होने दें।
 
6. दही से स्नान: शुक्रवार को पानी में थोड़ा दही मिलाकर स्नान करना आर्थिक बाधाओं को दूर करता है।
 
बाधाओं और शत्रुओं से मुक्ति (शनि और राहु):
7. कौओं और कुत्तों की सेवा: प्रतिदिन या प्रत्येक शनिवार को काले कुत्ते को मीठी रोटी या बिस्कुट खिलाएं। यह राहु, केतु और शनि तीनों को शांत रखने का सबसे सरल उपाय है।
 
8. रसोई में भोजन: हमेशा कोशिश करें कि रात का भोजन परिवार के साथ रसोई में बैठकर ही करें। इससे राहु का नकारात्मक प्रभाव खत्म होता है और मानसिक शांति मिलती है।
 
9. अंधे व्यक्ति की सहायता: साल में कम से कम एक बार किसी नेत्रहीन व्यक्ति को भोजन कराएं या उनकी जरूरत की वस्तु भेंट करें।
 
करियर और व्यापार में उन्नति (बुध):
10. कन्या पूजन: समय-समय पर छोटी कन्याओं (9 वर्ष से कम) को हरे रंग की मिठाई या उपहार दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें।
 
11. नाक साफ रखना: अपनी नाक हमेशा साफ रखें और फिटकरी से दांत साफ करना शुरू करें। यह गुरु और बुध ग्रह को ठीक करता है जिससे व्यापार में लाभ होता है।
 
12. नाक छिदवाना: यदि कुंडली में बुध बहुत खराब है तो नाक छिदवाकर चांदी की तार 96 घंटे के लिए डाली जाती है। 
 
वर्ष 2026 के लिए विशेष 'गोल्डन रूल्स'
1 आचरण की शुद्धता: लाल किताब कहती है कि उपाय तभी काम करते हैं जब आपका आचरण शुद्ध हो।
2. झूठ न बोलें: जितना हो सके सत्य का पालन करें, इससे बुध और गुरु खराब नहीं होते।
3. बड़ों का सम्मान: घर के बुजुर्गों और दादा-दादी के पैर छूना आपके सोए हुए भाग्य को जगा सकता है।
4. शाकाहार: यदि संभव हो तो तामसिक भोजन और मदिरा से दूर रहें, वरना शनि और राहु के उपाय निष्फल हो सकते हैं।
5. शनि के मंदे कार्य: शराब पीना, ब्याज का धंधा करना, पराई महिला पर नजर रखना, गरीब और पशु पक्षियों को सताना।
 
विशेष नोट: लाल किताब के उपाय व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार बदलते हैं। यदि आपकी कोई विशेष समस्या (जैसे विवाह, संतान या गंभीर बीमारी) है, तो उसके लिए अलग उपाय हो सकते हैं। दूसरा यह कि यदि कोई टक्कर का ग्रह हो तो उसके उपाय के बजाए आप पीड़ीत ग्रह का उपाय करें।
 

