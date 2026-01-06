Dharma Sangrah

07 January Birthday: आपको 7 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

हमें फॉलो करें Birthday 07 January

WD Feature Desk

, मंगलवार, 6 जनवरी 2026 (18:12 IST)
07 January Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 7 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: 6 जनवरी को एपिफेनी और 7 जनवरी को क्रिसमस का त्योहार
 
आपका जन्मदिन: 7 जनवरी
 
दिनांक 7 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 7 होगा। यह अंक वरूण ग्रह से संचालित होता है। आप खुले दिल के व्यक्ति हैं। आपकी प्रवृत्ति जल की तरह होती है। जिस तरह जल अपनी राह स्वयं बना लेता है वैसे ही आप भी तमाम बाधाओं को पार कर अपनी मंजिल पाने में कामयाब होते हैं। किसी के मन की बात तुरंत समझने की आपमें दक्षता होती है। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति अपने आप में कई विशेषता लिए होते हैं। आप पैनी नजर के होते हैं।
 
आपके लिए खास 
 
शुभ दिनांक : 7, 16, 25
 
शुभ अंक : 7, 16, 25, 34
 
शुभ वर्ष : 2026
 
ईष्टदेव : भगवान शिव तथा विष्णु
 
शुभ रंग : सफेद, पिंक, जामुनी, मेहरून
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
 
करियर: नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए समय सुखकर रहेगा। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। 
 
कारोबार: नवीन कार्य-योजना शुरू करने से पहले केसर का लंबा तिलक लगाएं व मंदिर में पताका चढ़ाएं। आपके कार्य में तेजी का वातावरण रहेगा। आपको प्रत्येक कार्य में जुटकर ही सफलता मिलेगी। व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी।
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
बिपाशा बसु (Bipasha Basu): हिन्दी फ़िल्मों की अभिनेत्री। 
 
इरफ़ान खान (Irrfan Khan): साहबजादे इरफ़ान अली खान भारतीय अभिनेता, जिन्होंने ब्रिटिश और अमेरिकी फिल्मों में भी काम किया।
 
सुप्रिया पाठक (Supriya Pathak): भारतीय अभिनेत्री, गुजराती और हिंदी फिल्मों और टेलीविजन में काम करती हैं।
 
रीना रॉय (Reena Roy): सायरा अली, एक भारतीय अभिनेत्री हैं।
 
शोभा डे (Shobha De): भारतीय लेखिका,, स्तंभकार और उपन्यासकार।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: Vrat And Festival 2026: वर्ष 2026 के प्रमुख व्रत-त्योहार, जानें सालभर की सूची

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 07 जनवरी 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

