Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






25 January Birthday: आपको 25 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

Advertiesment
हमें फॉलो करें जन्मदिन पर फ्रूट्‍सयुक्त केक का फोटो

WD Feature Desk

, शनिवार, 24 जनवरी 2026 (18:13 IST)
25 January Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 25 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026, नए अवसरों और सफलता का समय
 

आपका जन्मदिन: 25 जनवरी

 
दिनांक 25 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 7 होगा। यह अंक वरूण ग्रह से संचालित होता है। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति अपने आप में कई विशेषता लिए होते हैं। आप खुले दिल के व्यक्ति हैं। आप पैनी नजर के होते हैं। किसी के मन की बात तुरंत समझने की आपमें दक्षता होती है। आपकी प्रवृत्ति जल की तरह होती है। जिस तरह जल अपनी राह स्वयं बना लेता है वैसे ही आप भी तमाम बाधाओं को पार कर अपनी मंजिल पाने में कामयाब होते हैं।
 

आपके लिए खास 

 
शुभ दिनांक : 7, 16, 25
 
शुभ अंक : 7, 16, 25, 34
 
शुभ वर्ष : 2026
 
ईष्टदेव : भगवान शिव तथा विष्णु
 
शुभ रंग : सफेद, पिंक, जामुनी, मेहरून
 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

करियर: नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए समय सुखकर रहेगा। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। आपके कार्य में तेजी का वातावरण रहेगा। 
 
सलाह: नवीन कार्य-योजना शुरू करने से पहले केसर का लंबा तिलक लगाएं। मंदिर में पताका चढ़ाएं।
 
कारोबार: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी। आपको प्रत्येक कार्य में जुटकर ही सफलता मिलेगी। 
 

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

 
चेतेश्वर अरविंद पुजारा (Cheteshwar Arvind Pujara): एक भारतीय क्रिकेटर, जोकाउंटी चैम्पियनशिप में ससेक्स काउंटी क्रिकेट क्लब के कप्तान हैं।
 
विशाल आदित्य सिंह (Vishal Aditya Singh): एक भारतीय अभिनेता हैं जो हिंदी टेलीविजन में काम करते हैं। 
 
प्रदीप सावंत (Pradeep Sawant): एक भारतीय पुलिस अधिकारी हैं, जो वर्तमान में मुंबई पुलिस में डीसीपी सुरक्षा शाखा के रूप में कार्यरत हैं।
 
शारदा कृष्णमूर्ति (Sharda Krishnamurthy): जिन्हें कविता कृष्णमूर्ति के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय पार्श्व और शास्त्रीय गायिका हैं।
 
राजेन्द्र अवस्थी (Rajendra Awasthi): भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार थे।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: नर्मदा परिक्रमा का क्या है महत्व, कितने दिन चलना पड़ता है पैदल

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 जनवरी 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels